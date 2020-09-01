Сентябрь вступил в права, а это значит, что наступило время для обновления своей внешности: пора делать новые прически, усиленно ухаживать за кожей, наносить покрытие на ногти в других тонах.

Помощником в этих вопросах служит календарь красоты на сентябрь. В нем мы детально расскажем о благоприятных днях для стрижек, самых лучших периодах для косметических оздоровительных процедур. Бонус для читательниц "Страны" - самый модный осенний маникюр 2020 с фото и варианты оригинального окрашивания.

Лунный календарь красоты на сентябрь 2020 года

1 сентября идеально подходит экспериментов с внешностью. Если будете сомневаться, какой вариант прически или макияжа сделать, то выбирайте самый смелый.

2-5 сентября. В эти дни идти к парикмахеру не рекомендуется. 2-го сентября - полнолуние, а в остальные дни на небе будет убывающая Луна. В данный период лучше не посещать барбершопы и мужчинам - велика вероятность, что результат не понравится.

6-7 сентября особое внимание уделите коже лица. Можно пользоваться в домашних условиях масками как заводскими, так и собственного приготовления из спелых овощей, фруктов и ягод. Ниже мы предлагаем несколько оригинальных вариантов. Главное, учитывайте, нет ли у вас аллергии на один из ингредиентов.

Для сухой кожи лица можно попробовать такую маску: сварить лист капусты в молоке, растереть до пюре и наносить на кожу лица и шеи.

можно попробовать такую маску: сварить лист капусты в молоке, растереть до пюре и наносить на кожу лица и шеи. Для жирной кожи лица : запечь в духовке яблоко, внутренность фрукта в виде пюре смешать со взбитым вилком яичным белком. Смыть, когда маска начнет подсыпать.

: запечь в духовке яблоко, внутренность фрукта в виде пюре смешать со взбитым вилком яичным белком. Смыть, когда маска начнет подсыпать. Для нормальной кожи лица: крепко потолочь половину банана, добавить туда белок яйца, нанести на лицо и шею.

В эти два также можно посещать профессионального косметолога, но уколы красоты все же лучше не делать. Допускаются всякого рода чистки, в том числе пилинги.

8-10 сентября займитесь ногтями. Хорошее время для маникюра и педикюра. На эти дни можно планировать эпиляцию тела, лазерное удаление родинок, поход к бровисту, наращивание ресниц, отбеливание зубов.

11-14 сентября оздоровите свои волосы, допускаются маски, кондиционеры, масла. Но посещение парикмахера пока лучше отложить.

15-16 сентября для женщин: маникюр и педикюр, окрашивание волос, но с примечанием, что проверенной краской и в известный вам тон; для мужчин: стрижка бороды и волос, также маникюр и педикюр.

17 сентября - новолуние. Несмотря на то, что это четверг, постарайтесь изыскать время и посетить парикмахера. Допускаются самые оригинальные стрижки. На волосах отлично будут браться все цвета, включая блонд и яркие. Можно даже запланировать семейный поход к мастеру, взяв с собой и детей.

Варианты модных стрижек для девушек сезона осень-зима 2020-2021 предлагаем вниманию ниже.

18-22 сентября могут идти в парикмахерскую все, кто не успел днем ранее. Эффект, конечно, может быть несколько хуже, но все равно очень достойный. Краска, нанесенная на волосы в эти дни на растущую Луну, будет держаться долго. А подстриженные волосы отрастут быстро.

23-24 сентября Луна будет растущей в Стрельце и Козероге. Удачными окажутся стрижки как на короткие, так и на длинные волосы. А вот закрепляться лучше всего будут темные и красные оттенки.

25-26 сентября побалуйте себя косметическими процедурами, сходите на маникюр и педикюр, поухаживайте за бровями. Допускаются уколы красоты (заранее проконсультируйтесь с врачом, если не делали их ранее).

27-30 сентября допускается посещение и парикмахера, и мастера маникюра, и других специалистов в области косметологии красоты.

Осенний маникюр 2020

Осенью - и нынешняя не стала исключением - в моду входят красный, коричневый, спокойный оранжевый и желтый, зеленый. Не выходит из трендов нюд. Но абсолютная фишка этой осени - черные ногти, как короткие, так и длинные.

Многие опасаются красить в черный ногти. Так как, по их мнению, это может показаться слишком вульгарно или грубо. Но, возможно, все же стоит рискнуть - пусть даже с другими цветами в сочетании.

Впрочем, если не хотите в черный, но и без него вариантов масса, в том числе с дизайном и рисунками. Примеры самого модного осеннего маникюра осени 2020 года предлагаем читательницам ниже. Все фото от мастеров из Pinterest.