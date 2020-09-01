Модные осенние стрижки и маникюр. Коллаж
Модные осенние стрижки и маникюр. Коллаж "Страны"

Сентябрь вступил в права, а это значит, что наступило время для обновления своей внешности: пора делать новые прически, усиленно ухаживать за кожей, наносить покрытие на ногти в других тонах. 

Помощником в этих вопросах служит календарь красоты на сентябрь. В нем мы детально расскажем о благоприятных днях для стрижек, самых лучших периодах для косметических оздоровительных процедур. Бонус для читательниц "Страны" - самый модный осенний маникюр 2020 с фото и варианты оригинального окрашивания. 

Лунный календарь красоты на сентябрь 2020 года

1 сентября идеально подходит экспериментов с внешностью. Если будете сомневаться, какой вариант прически или макияжа сделать, то выбирайте самый смелый. 

2-5 сентября. В эти дни идти к парикмахеру не рекомендуется. 2-го сентября - полнолуние, а в остальные дни на небе будет убывающая Луна. В данный период лучше не посещать барбершопы и мужчинам - велика вероятность, что результат не понравится. 

6-7 сентября особое внимание уделите коже лица. Можно пользоваться в домашних условиях масками как заводскими, так и собственного приготовления из спелых овощей, фруктов и ягод. Ниже мы предлагаем несколько оригинальных вариантов. Главное, учитывайте, нет ли у вас аллергии на один из ингредиентов. 

  • Для сухой кожи лица можно попробовать такую маску: сварить лист капусты в молоке, растереть до пюре и наносить на кожу лица и шеи. 
  • Для жирной кожи лица: запечь в духовке яблоко, внутренность фрукта в виде пюре смешать со взбитым вилком яичным белком. Смыть, когда маска начнет подсыпать.  
  • Для нормальной кожи лица: крепко потолочь половину банана, добавить туда белок яйца, нанести на лицо и шею. 

В эти два также можно посещать профессионального косметолога, но уколы красоты все же лучше не делать. Допускаются всякого рода чистки, в том числе пилинги. 

8-10 сентября займитесь ногтями. Хорошее время для маникюра и педикюра. На эти дни можно планировать эпиляцию тела, лазерное удаление родинок, поход к бровисту, наращивание ресниц, отбеливание зубов. 

11-14 сентября оздоровите свои волосы, допускаются маски, кондиционеры, масла. Но посещение парикмахера пока лучше отложить. 

15-16 сентября для женщин: маникюр и педикюр, окрашивание волос, но с примечанием, что проверенной краской и в известный вам тон; для мужчин: стрижка бороды и волос, также маникюр и педикюр. 

17 сентября - новолуние. Несмотря на то, что это четверг, постарайтесь изыскать время и посетить парикмахера. Допускаются самые оригинальные стрижки. На волосах отлично будут браться все цвета, включая блонд и яркие. Можно даже запланировать семейный поход к мастеру, взяв с собой и детей. 

Варианты модных стрижек для девушек сезона осень-зима 2020-2021 предлагаем вниманию ниже. 

модные стрижки осень 2020

модные стрижки на длинные волосы 2020

модная стрижка на короткие волосы 2020

осенние стрижки 2020

модное окрашивание 2020

стрижки на длинные волосы 2020

18-22 сентября могут идти в парикмахерскую все, кто не успел днем ранее. Эффект, конечно, может быть несколько хуже, но все равно очень достойный. Краска, нанесенная на волосы в эти дни на растущую Луну, будет держаться долго. А подстриженные волосы отрастут быстро. 

23-24 сентября Луна будет растущей в Стрельце и Козероге. Удачными окажутся стрижки как на короткие, так и на длинные волосы. А вот закрепляться лучше всего будут темные и красные оттенки. 

25-26 сентября побалуйте себя косметическими процедурами, сходите на маникюр и педикюр, поухаживайте за бровями. Допускаются уколы красоты (заранее проконсультируйтесь с врачом, если не делали их ранее). 

27-30 сентября допускается посещение и парикмахера, и мастера маникюра, и других специалистов в области косметологии красоты. 

Осенний маникюр 2020 

Осенью - и нынешняя не стала исключением - в моду входят красный, коричневый, спокойный оранжевый и желтый, зеленый. Не выходит из трендов нюд. Но абсолютная фишка этой осени - черные ногти, как короткие, так и длинные.

Многие опасаются красить в черный ногти. Так как, по их мнению, это может показаться слишком вульгарно или грубо. Но, возможно, все же стоит рискнуть - пусть даже с другими цветами в сочетании.

Впрочем, если не хотите в черный, но и без него вариантов масса, в том числе с дизайном и рисунками. Примеры самого модного осеннего маникюра осени 2020 года предлагаем читательницам ниже. Все фото от мастеров из Pinterest. 

осенний маникюр 2020

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черный маникюр на короткие ногти с рисунком

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