По состоянию на 31 августа в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 16 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, в Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 31 августа. За последние сутки заразился еще 2 141 человек, излечилось 380 пациентов и скончалось 30.

Как сообщала "Страна", 31 августа региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Николаевской области. Такое решение было принято несмотря на то, что регион находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений. В частности, в области запретили концерты, дискотеки и работу ночных клубов.