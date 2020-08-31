Какие области не смогут ослабить карантин. Фото: "Страна"

По состоянию на 31 августа в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 16 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Какие области не смогут ослабить карантин

Какие области не смогут ослабить карантин

Напомним, в Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 31 августа. За последние сутки заразился еще 2 141 человек, излечилось 380 пациентов и скончалось 30. 

Как сообщала "Страна", 31 августа региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Николаевской области. Такое решение было принято несмотря на то, что регион находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений. В частности, в области запретили концерты, дискотеки и работу ночных клубов.

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