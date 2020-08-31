Из-за позиции по урегулированию конфликта на Донбассе, высказанных в интервью "Стране" заместителем главы украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольдом Фокиным, его внесли в базу "Миротворца".

Анкета политика появилась на сайте "Миротворец" 31 августа днем.

Сайт назвал Фокина провокатором и вменил ему в вину несколько преступлений:

сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине;

отрицание российской агрессии;

манипуляция общественно значимой информацией;

участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Как всегда в подобных случаях "Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию на сайте о Фокине как заявление о совершении им "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Анкета экс-премьера Украины на "Миротворце"

Ранее "Страна" рассказывала, какие именно высказывания Фокина вызвали приступ возмущения у представителей "партии войны".

Мы также сообщали, что на "Миротворец" попали выдающиеся украинские спортсмены Александр Усик и Василий Ломаченко.