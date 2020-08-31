Во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП 9 июня актер Михаил Ефремов несколько раз позволил себе перейти на личности и вел себя крайне развязно. Он нахамил адвокатам, явно намеренно обидно исказил фамилию защитника потерпевшей стороны.

Цитаты из речи обвиняемого в убийстве человека на дороге приводит Telegram-канал RT.

На заседании артист впервые дал показания в рамках судебного разбирательства и отказался признавать вину в аварии. Он заявил, что видео, на котором говорит о своей вине, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу "не".

"Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", - сказал актер.

Он добавил, что признал вину, так как "был с похмелья нервным".

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулём, - оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссёр, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное", - произнес Ефремов.

Кроме того, как передают российские СМИ, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло.

"Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день", - отрезал он.

Затем артиста не устроила просьба одного из адвокатов задавать ему вопросы сидя.



"Неудобно стоять - тогда на колени! Или можно лечь - мне тоже будет приятно", - заявил артист.



Судья не выдержал и сделал ему замечание за то, что он исковеркал фамилию адвоката потерпевших Александра Добровинского, назвав его "Добросвинским".



В завершение серии наглых выпадов Ефремов выразил желание "подпортить жизнь" адвокатской группе потерпевших, так как они якобы вели себя по-хамски.

Ранее "Страна" рассказывала, что Ефремов заявлял в начале заседания.

Также мы писали, что он назвал себя приговоренным к казни федеральными каналами.