Словакия изменила правила въезда для украинцев. Так, с 1 сентября перед пересечением границы, все граждане, прибывающие с соседней страны, должны будут пройти регистрацию на определенном онлайн-ресурсе.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Так, с 08:00 вторника, 1 сентября, по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на этой веб-странице. После чего, по данным пограничников, оно будет направляться на электронную почту, указанную при регистрации.

Обязательную регистрацию Словакия ввела для стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, к которым относится Украина.

Ранее мы сообщали, что, в Украине действует запрет на въезд для иностранцев с 29 августа по 28 сентября. При этом туристы смогут въехать на территорию государства транзитом. Такое решение принял Кабмин на заседании 26 августа.

При этом, сегодня мы писали, что по данным Госпогранслуюжбы, почти 98% иностранцев допустили в нашу страну на выходных.