Церемониальная резиденция президента Украины, которая с 1991 года размещается в Мариинском дворце в Киеве, станет доступной для экскурсий. С 4 сентября этого года дворец можно будет посещать по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Для участия в экскурсии необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии - купить билет. Цена билета составляет 150 грн. Для льготных категорий граждан - 75 грн. Бесплатными экскурсии будут для детей до 7 лет.

Экскурсия длится 45 минут.

Кроме того, каждый четверг во дворец будут пускать организованные группы школьников. Для них предусмотрена особая программа экскурсии с учетом возраста и специфики исторического периода, который они изучают в школе.

"Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда - выдающихся, - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время экскурсии по дворцу можно будет увидеть экспозицию картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

Дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния. Его сооружение пришлось на правление императрицы Елизаветы Петровны. Решение о строительстве дворца в Киеве было принято в 1744 году. Проект был разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом для киевского дворца стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой.

В 1812 и 1819 годах пожары уничтожили часть здания. Русский архитектор Карл Маевский провел реставрационные работы и придал дворцу новые стилевые черты.

В 1917 году большую часть дворца занял Исполнительный комитет новой демократической городской власти Киевского объединенного комитета общественных организаций. Сооружение фактически стало центром городского самоуправления в начальной фазе революции. В конце января 1918 дворец заняли большевики. Здесь разместилось военное командование, штаб и ЧК.

В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год там шли ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.

После восстановления независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией главы государства. Здесь проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, наград, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и тому подобное.

С 2003 по 2017 годы дворец был на реставрации. "Страна" рассказывала, во сколько она обошлась.

Мы также писали, что в резиденцию закупили комодов и подставок под флаги на миллион.