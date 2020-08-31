Белорусская оппозиция призвала приверженцев 1 сентября устроить самую крупную и массовую в истории забастовку. Эту дату она объявила днем солидарности.

Призывы к забастовке распространяют оппозиционные Телеграм-каналы, в частности "Беларусь головного мозга".

"Пусть в этот день не работает вообще никто. Мы призываем всех проявить солидарность и остановить работу", - написал канал.

Обращение адресовано ко всем работающим гражданам. Собственников бизнеса оппозиционеры просят не работать 1 сентября. Причем на случай репрессий придумать повод закрыть бизнес - например, объявить санитарный день, сослаться на поломку оборудования или аварию.

Наемных работников призывают взять день за свой счет, а заводских рабочих бастовать.

"За один день никого не уволят. Но вы покажете, как много среди вас тех, кто готов протестовать не только на словах", - заверили авторы канала.

Также кураторы протестов назначили на 12:00 встречу возле главных проходных бастующих предприятий: МТЗ, БЕЛАЗ, МЗКТ, "Белшина", "Беларуськалий", "Гродно Азот".

"Выберите крупнейшее предприятие вашего города и приходите на проходную, чтобы поддержать рабочих", - инструктируют организаторы акции.

На проходную они рекомендуют взять цветы, ленты, Конституцию, Трудовой кодекс и нарисованные плакаты. А на месте акций декламировать стихи о рабочих.

"Покажем, что Лукашенко не директор школы. Он выпивший трудовик, который украл журнал и кошмарит весь коллектив. Давайте поможем заводчанам! А наградой будет нормальная страна. С выборами, законами и властью народа", - написал Телеграм-канал.

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