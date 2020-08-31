В связи с карантином в Украине, Министерство образования и науки Украины разработало алгоритм действий для директоров школ, в случае подозрения или подтвержденной болезни Covid-19 в ученика или работника школы.

Соответствующая информация обнародована на сайте Минобразования.

В частности, если в ученика выявлены признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), его необходимо направить в специально отведенное помещение школы в сопровождении уполномоченного лица, после чего безотлагательно проинформировать родителей или законных представителей. А если есть необходимость, то нужно вызвать скорую помощь.

В случае, если ребенок напуган, работник заведения, который его сопровождает, должен успокоить его и оставаться с ним в отдельном помещении. Обязательно оставаться в маске, соблюдать дистанцию и хорошо проветривать данное помещение.

Кроме того, медработник или уполномоченное лицо обязаны направить экстренное сообщение о подозрении Covid-19 в лабораторный центр, зарегистрировать случай и в дальнейшем сотрудничать с эпидемиологами.

Если Covid-19 подтвердился, то класс такого ученика направляется на самоизоляцию и переходит на дистанционное обучение. А если заболевание подтвердилось и у контактных лиц больного, директор школы может отправить на дистанционное обучение сразу несколько классов или всю школу, в зависимости от количества подтвержденных случаев.

"Важно не разглашать имени больного ученика или того, у кого подозревают Covid-19 - это вопрос врачебной тайны и страхования от возможного буллинга и стигматизации из-за коронавирусной болезни", - добавили в ведомстве.

Если Covid-19 заболел учитель или работник учебного заведения, работники, находившиеся в контакте с ним, не выходят на работу и сразу должны обратиться за медицинской помощью.

В случае, если температура или признаки ОРЗ появились у сотрудника во время работы, он должен безотлагательно покинуть школу и обратиться за медицинской помощью в больницу.

Ранее мы писали, что школьникам Ивано-Франковска продлили каникулы до середины сентября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Также сообщали, как, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, будет организована продленка в школах в условиях пандемии.