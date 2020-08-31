У украинских бизнесменов третью неделю подряд наблюдаются проблемы с открытием, закрытием и внесением изменений в данные по физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП - укр.) через правительственный портал "Дія".

Данный сервис подразумевает проведение всех действий на протяжении 24 часов, максимум - 2 суток. Однако провести нужные регистрации не удается уже неделями. Поначалу на этот счет поступали лишь отдельные жалобы, но затем информацию подтвердили чиновники. Стало ясно, что проблема массовая.

"Перебои с обработками заявлений на регистрацию ФЛП, которые подаются через портал "Дія", вызваны трудностями в работе инфраструктуры, обеспечивающей работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), создание и обеспечение функционирования которого относится к компетенции Министерства юстиции Украины. ЕГР работает нестабильно", - говорится в ответе пресс-офиса Министерства цифровой трансформации Украины на запрос "Страны".

В нем также уточняется, что проблемы начались после запуска обновленного Единого госреестра: данные из старого ЕГР в новый переносились с 5 по 19 августа. На протяжении этого времени регистраторы не имели доступа к реестру. А после накопилась внушительная очередь из заявок, которая движется крайне медленно.

"С 19 августа через портал "Дія" подано 8039 заявлений. Из них рассмотрено 1760 заявлений, еще на рассмотрении в государственных регистраторов находится 6152 заявления. Это все онлайн заявления по регистрации ФЛП, находящихся на рассмотрении в государственных регистраторов", - отметили в Минцифры.

С учетом того, что обновленный госреестр работает с перебоями, никто не может предсказать, сколько времени уйдет на обслуживание всех заявок, поданных людьми "Дія". Ведь к ним прибавляется еще вал заявок, которые люди подавали через центры админуслуг.

"По состоянию на сегодня, на обработку одного заявления регистратор тратит от 30 минут до одного часа. Кроме онлайн заявлений регистраторы еще прорабатывают оффлайн- заявления (о регистрации ФЛП, юридических лиц, общественных организаций, политических партий), поданные через ЦНАУ - Центр предоставления административных услуг (ЦНАП - укр.). Их также необходимо регистрировать через ЕГР и эти заявления попадают в общую очередь с онлайн заявлениями "Дія", - объяснили в пресс-офисе Минцифры.

Там даже не пытаются предсказывать, когда украинцы смогут в нормальном режиме регистрировать/перерегистрировать/закрывать свои ФОПы. Понятно, что очередь будет рассасываться медленно, что не может нравится людям.

"Подала заявку на регистрацию ФОПа 19 августа, и по состоянию на 31 число не получила никакого ответа. При этом ни на центральной странице портала "Дія", ни в моем личном кабинете нет никакой информации о том, что накопилась очередь из заявлений, и что мое обращение будет обработано с опозданием. Людей никто ни о чем не информирует, и они понятия не имеют, как строить свою работу. На центральной странице "Діі" до сих пор красуются слоганы о том, как можно открыть ФОП за 10 минут. Потому вопросы есть не только к работе единого госреестра и Минюсту, но и к Минцифры с его подразделениями, которые не смогли правильно построить работу с людьми после того, как возникли проблемы. Ни о каком цифровом государстве при таком обслуживании говорить не приходится. Заключение контрактов приходится откладывать, несу убытки. Идти ногами в ЦНАП также нет смысла, ведь при перебоях в работе ЕГР будешь стоять в общей очереди заявок", - прокомментировала "Стране" ситуацию предприниматель Елена.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский подписал закон об отмене обязательной книги учета доходов для ФОПов.

Также мы сообщали, что в Минцифры просят из бюджета 5,5 млрд ради обеспечения доступом к скоростному интернету жтелей украинских сел.