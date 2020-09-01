Начало месяца выдастся по-летнему жарким на большей территории Украины. И хотя дождь остудит западную Украину до +23...+25, на остальной территории обещают солнце и жару, местами до +33...+36. Особенно припекать будет на юге и востоке страны.

Ситуация изменится 4 сентября, когда дождь переместится с запада на север и в центр. Столбики термометров опустятся до +25...+29.

В целом месяц выдастся довольно теплым. В сентябре дневная температура будет колебаться от +21 до +28. Иногда будут идти дожди, но не затяжные, в середине месяца на пару дней вернется жара до +32.

Собрали данные о том, какой будет погода в Украине и в Киеве в сентябре.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, 1,2 и 3 сентября в Киеве солнечная погода, до +27...+32 днем.

4 сентября обещают грозу, температура в этот день не превысит +23...+25.

5 сентября без осадков, температура также не превысит +23...+25.

В Киеве станет прохладнее 4 сентября. Прогноз погоды Укргидрометцентр

На западной Украине 1 сентября начнутся дожди. Дневная температура до +24...+26. При этом на остальной территории будет сохраняться сухая и жаркая погода. Особенно жарко будет в Донецке, Днепре, Запорожье, Херсоне, Николаеве, где в первые три дня сентября воздух прогреется до +33...+36.

В пятницу, 4 сентября, в центре и на севере пройдут грозовые дожди, которые переместятся с запада. Дневная жар спадет на несколько градусов до +25...+29 днем.

В субботу, 5 сентября, по всей Украине без осадков.

Sinoptik.ua

Сайта Sinoptik.ua дает прогноз погоды в Киеве на ближайшие 9 дней. Летняя жара до +31 сохранится 1 и 1 сентября.

С 3-го числа дневная температура опустится до +20...+24. В пятницу, 4 сентября, обещают дождь и не более +19 днем.

В Киеве похолодает с 3 сентября. Sinoptik.ua

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует жаркие +30 и солнце 1 и 2 сентября.

С 3 сентября и до конца этой недели дневная температура опустится до +18...+22. В четверг и пятницу обещают дождь.

7 и 8 сентября - вновь солнце и летние +28. Периодически будут идти дожди, но не затяжные. Дневная температура будет колебаться от +21 до +32.

В конце сентября в Киеве похолодает до +16...+18, пойдут дожди.

Погода в Киеве в сентябре. Gismeteо