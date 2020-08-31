С 1 сентября Венгрия ужесточит правила пересечения границы, о которых речь шла ранее, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в понедельник, 31 августа.

"Согласно информации венгерской полиции, с 01:00 (по киевскому времени) 1 сентября 2020 года Венгрия вводит дополнительные ограничения для въезда иностранных граждан, направленные на недопущение распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Так, пропускные операции будут осуществляться в пунктах пропуска "Захонь" (с украинской стороны "Чоп (Тиса)", "Берегшурань" (с украинской стороны "Лужанка"), "Тисабеч" (с украинской стороны "Вилок").

С 1 сентября 2020 года право въезда в Венгрию имеют:

граждане Украины, которые являются членами семей граждан Венгрии.

граждане, имеющие вид на жительство в Венгрии и члены их семей, имеющие разрешение на временное проживание в стране, что дает право находиться на территории страны более 90 дней.

граждане, которые являются должностными лицами дипломатической службы или прибывают в Венгрию с официальным визитом, а также те, которые являются спортивными профессионалами и работают в стране.

граждане с документальным доказательством, что в течение последних 6 месяцев болели Covid-19.

В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны) нужно заполнить электронное заявление.

Кроме того все украинцы, которые прибывают в Венгрию, должны пройти 14-дневный карантин (по месту жительства или в госпитале). Освободиться от него возможно на основании результатов двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных в этой стране с разницей выдачи минимум в 48 часов.

Результаты иностранных тестов не применяются при въезде.

Ранее мы писали, что власти Венгрии решили сохранить разрешение на транзитный проезд для граждан Украины с 1 сентября. Для транзита можно будет использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".

Также мы писали, что Кабмин принял решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 00.00 пятницы, 28 августа. Запрет продлится до 00:00 28 сентября текущего года.