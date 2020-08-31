В Киеве, где стремительно растет количество зараженных коронавирусом, с середины августа начали увеличивать коечный фонд для госпитализации больных с Covid-19. При этом всех необходимых при коронавирусе медикаментов в столичных больницах хватает.

Об этом сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург.

"Уже 15 августа мы дополнительно увеличили количество коек для пациентов с Covid-19 в Александровской больнице. Затем постепенно начали увеличивать количество коек под Covid-19 уже в других медучреждениях", - сказала чиновница, добавив, что за время эпидемии в столице за сутки в среднем госпитализировали от 40 до 100 коронавирусных пациентов.

Сейчас в киевских больницах находятся 765 пациентов с Covid-19, в том числе 21 ребенок. С подозрением на коронавирусную болезнь госпитализированы 122 пациента, в том числе 19 детей.

По словам Гинзбург, в августе в Киеве были задействованы 1071 койка для людей с Covid-19. Причем власти постоянно анализируют, сколько инфицированных нуждаются в госпитализации, сколько людей зарегистрированы с положительным результатом на вирус, сколько находятся в тяжелом состоянии, в скольких невозможно выписать из-за тяжелого состояния.

Что касается увеличения числа больниц, отведенных для пациентов с Covid-19, то оно возможно при условии, что загруженность коек превысит 50%.

"Когда мы констатируем, что загруженность превышает 50%, тогда центральный штаб дает распоряжение и включает следующую больницу", - пояснила Гинзбург.

Представитель КГГА также отметила наблюдающееся с прошлого года увеличение количества пневмоний, не связанных с коронавирусной инфекцией.

"В январе-феврале с пневмониями в стационарах находились около 550 пациентов. А на сегодня мы видим, что с пневмониями, которые нуждаются в стационарном лечении и медикаментозном сопровождении, в больницах Киева уже около тысячи пациентов. С начала года количество пациентов с пневмониями выросло вдвое. И это сейчас август, когда мы еще не имеем дело с острыми респираторными заболеваниями и еще нет гриппа", - сказала она.

Гинзбург отметила, что заболеваемость Covid-19 в столице стала расти с середины августа, когда люди начали возвращаться с отдыха из разных стран, не соблюдая при этом правила элементарной противоэпидемической безопасности. При этом в Киеве показатель заболеваемости среди медиков снижается.

"Был пик, когда из всех заболевших более 10% были медики. Но количество постепенно уменьшается, прежде всего потому, что медработники начали работать более умело, научились правильно пользоваться СИЗ, стали более осмотрительными. Заболеваемость Covid-19 среди медиков в Киеве была одной из самых низких по Украине", - сказала она.

Гинзбург также заверила, что медучреждения Киева обеспечены медикаментами, необходимыми для пациентов с Covid-19.

"В летние месяцы были приобретены медикаменты, антибиотики, противовирусные препараты для лечения пациентов с Covid-19 больше чем на 100 млн грн. Больницы обеспечены, на складах есть резерв. Сейчас, после изменений в муниципальную программу "Здоровье киевлян", принимаются меры к приобретению дополнительных тестов для бесплатного тестирования медработников", - сообщила агентству чиновница.

Глава департамента сказала, что в Киеве увеличивается количество лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования. Вместе с тем она призвала всех киевлян, в первую очередь из групп риска, пройти вакцинацию от гриппа.

"Мы обращаемся к киевлянам, чтобы все группы риска - это дети, беременные, пожилые люди, люди, которые имеют соматическую патологию, сахарный диабет, ожирение, гипертоническую болезнь, другие сердечно-сосудистые заболевания, - обязательно прошли вакцинацию против гриппа. Не исключено, что две инфекции – Covid-19 и ОРВИ - наложатся одна на другую, а предсказать, какие могут быть последствия, мы не можем. С точки зрения доказательной медицины вакцинация против гриппа работает, и мы такую возможность просто обязаны использовать", - сказала она.

При этом Гинзбург уточнила, что за средства бюджета от гриппа будут вакцинироваться только медработники.

Комментируя готовность Киева к началу учебного года, Гинзбург отметила, что решение о том, как будет организован учебный процесс в конкретной школе, должен принимать руководитель учебного заведения.

"Какие-то классы по 15 учеников, есть классы по 35. В зависимости от условий, от количества учеников, наполнения классов каждый руководитель учебного заведения получил инструкции, в том числе от Минздрава, и все рекомендации, которые должны соблюдаться", ­- уточнила Гинзбург.

По ее словам, пока проводить ПЦР- или ИФА-тестирование работников учреждений образования не обязательно.

"На сегодня обязательное тестирование на Covid-19 работников образования не предусмотрено. Есть только обязательное тестирование и иммуноферментный анализ на иммуноглобулины среди медицинских работников. Четко выписан приказ, который предусматривает, что медики, которые непосредственно занимаются лечением ковидных больных, должны проходить ИФА-тестирование дважды в месяц, а остальные - один раз в месяц", - сказала она.

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