В понедельник, 31 августа, Бориспольский городской суд Киевской области избрал меру пресечения 29-летнему мужчине, который два дня похитил и пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку. Его взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области на своей странице в Facebook.

"По ходатайству прокуроров Бориспольской местной прокуратуры Бориспольский городской суд Киевской области применил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога к подозреваемому в похищении 4-летней девочки на автозаправочной станции в городе Борисполь", - говорится в сообщении.

29-летний мужчина задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины и за процессуального руководства местной прокуратуры. Ему сообщили о подозрении по фактам похищения малолетнего ребенка, сексуального насилия и неоконченного покушения на изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч . 3 ст. 15 ч. 4 ст. 152 УК Украины). Как сообщается, он может сесть в тюрьму на десять лет.

В настоящее время, досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция Киевской области задержала подозреваемого 29 августа. Как сообщалось, он похитил ребенка, воспользовавшись тем, что ее мать отвлеклась, рассчитываясь за топливо, и скрылся в неизвестном направлении. После задержания мужчина признался, что попытался изнасиловать девочку.

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