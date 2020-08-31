Жара в Украине еще покусается. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в большинстве регионов страны воздух 1 сентября раскалится до +30-36 градусов и будет солнечно.

"Это все антициклон старается. Однако западная циклоничность дотянется до наших западных областей - там пройдут дожди с грозами и температура воздуха будет ниже, + 22-27 градусов. Но в Черновицкой области и в Хмельницкой еще попечет, около +30 градусов", - прогнозирует синоптик.

Снижение температуры пока не грозит и столице.

"В Киеве новый сезон начнется старой погодой - сухо и также под +30, хотя предыдущие модели обещали небольшое послабление", - пишет Диденко.

Ранее "Страна" писала о том, что жара в Киеве побила два вечных рекорда, превысив климатическую норму на 9 градусов.

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