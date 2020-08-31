В понедельник после двухмесячного перерыва в Гааге возобновились судебные разбирательства по делу о сбитом в 2014 году на Донбассе "Боинге" рейса МН17. Однако продлились они недолго: в судебных слушаниях объявлен перерыв до 28 сентября.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Перерыв объявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

На заседаниях суда уже выступили представители родственников погибших в катастрофе, а также защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова. Адвокаты последнего заявили, что у них не было возможности провести личную встречу с подзащитным на территории России из-за пандемии коронавируса.

Все слушания прошли в отсутствие обвиняемых трех россиян: уже упоминавшегося Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, и украинца Леонида Харченко.

По данным следствия, они причастны к перевозке из России зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит пассажирский лайнер.

Ранее "Страна" писала, что стало известно о попытке похищения из России украинскими спецслужбами фигуранта дела о сбитом "Боинге" рейса МН17.

Однако в СБУ эту информацию назвали фейком.