Суд по делу о сбитом "Боинге" МН17 ушел на перерыв до 28 сентября спустя день работы
В понедельник после двухмесячного перерыва в Гааге возобновились судебные разбирательства по делу о сбитом в 2014 году на Донбассе "Боинге" рейса МН17. Однако продлились они недолго: в судебных слушаниях объявлен перерыв до 28 сентября.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Перерыв объявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.
На заседаниях суда уже выступили представители родственников погибших в катастрофе, а также защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова. Адвокаты последнего заявили, что у них не было возможности провести личную встречу с подзащитным на территории России из-за пандемии коронавируса.
Все слушания прошли в отсутствие обвиняемых трех россиян: уже упоминавшегося Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, и украинца Леонида Харченко.
По данным следствия, они причастны к перевозке из России зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит пассажирский лайнер.
Ранее "Страна" писала, что стало известно о попытке похищения из России украинскими спецслужбами фигуранта дела о сбитом "Боинге" рейса МН17.
Однако в СБУ эту информацию назвали фейком.