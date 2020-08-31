Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов ближайшие несколько лет, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз авторитетного агентства.

Также были улучшены краткосрочные оценки для цветных металлов и золота. Для железной руды ожидаемые цены были повышены практически для всех периодов.

"Мы подняли оценки для никеля на 2020 год благодаря более значительному, чем ожидалось росту цен с начала текущего года, - отмечается в сообщении. Также в агентстве добавили, что ожидают "сильный спрос в долгосрочной перспективе, в частности, со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей".

Отмечается, что прогноз стоимости меди на 2020-2021 годы был повышен из-за менее существенного, чем предполагалось, сокращения глобального спроса за счет быстрого восстановления Китая благодаря экономическим стимулам и строительному сектору. При этом аналитики агентства ожидают большей сбалансированности рынка в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе они больше не прогнозируют рост дефицита металла в мире, в связи с чем оценки стоимости меди были снижены.

Спрос на цинк восстановился в КНР быстрее, чем предполагалось. Кроме того, снизились поставки этого металла. В связи с чем эксперты повысили прогнозные котировки на все периоды, за исключением 2022 года, когда ожидается профицит концентрата цинка на глобальном рынке.

Также хорошие темпы выздоровления китайской экономики стали причиной улучшения ожиданий для котировок алюминия на ближайшие два года.

Агентство подняло прогноз цен на золото на 2020-2021 годы. Низкие процентные ставки и слабый доллар США могут сохраниться и в следующем году, однако кризисные условия могут вызвать увеличение поставок лома и улучшить привлекательность альтернативных инструментов для инвестиций. Это может стать причиной постепенного снижения котировок с нынешних многолетних максимумов, как это происходило в 2013 году, говорится в сообщении.

Глобальный рынок железной руды продолжит испытывать нехватку поставок, в связи с чем аналитики агентства повысили ожидаемые цены на все периоды кроме 2023 года.

Прогнозы цен на сырье:

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