В первый день осени на большей части Украины ожидается переменно облачная, сухая и жаркая погода. Осадки накроют западную часть страны, где 1 сентября ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. В утренние часы и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях синоптики обещают значительные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +16-22, в западных регионах +13-16 градусов. Днем воздух раскалится до + 29-35 градусов. Прохладнее будет в западных регионах, где температура воздуха не поднимется выше +26.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 1 сентября в южных, восточных, центральных областях.

Фото: meteo.gov.ua

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