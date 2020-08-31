Бывший президент Грузии, а ныне председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили хочет создать международное бюро по реформам для всех стран постсоветского пространства - Офис простых решений. Он представил партнера по этой новой организации - бизнесмена из Казахстана Маргулана Сейсембаева.

Пост о нем Саакашвили написал в Фейсбук.

"Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембай становится моим официальным партнёром в деятельности Офиса простых решений и результатов. В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса", - сообщил политик.

Также он коротко рассказал о новом сотруднике, назвав его выдающейся личностью.

"Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в Топ-50 списка "Форбс". Весь жизненный путь Маргулана - это путь кропотливой работы, приводящей к оглушительному успеху. Это человек, который стал легендой инвестиционного бизнеса и известен далеко за пределами своей Родины. Последние годы Маргулан активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства", - рассказал Саакашвили.

Сейсембаеву 53 года, с 1991 по 2009 годы он был председателем совета директоров компании "Сеймар". С февраля 2017 года занимает пост управляющего партнера и председателя инвестиционного комитета венчурного фонда Asadel Venture Fund.

Как сообщала "Страна", Саакашвили намерен принять участие в парламентских выборах в Грузии, которые пройдут в октябре.

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