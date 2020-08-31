Президент Украины Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа". По его словам, этих депутатов не вспомним история и они не помешают "на пути к успеху".

Об этом он заявил во время съезда партии "Слуга народа" в Киеве, видео опубликовано в Facebook.

Президент признал, что парламентская партия допускает ошибки, но исправляет их.

"И ничего страшного нет. Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они - микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена", - добавил Зеленский.

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Напомним, за время работы Рады IX созыва нардепы от "СН" неоднократно были фигурантами скандалов. Так, например, в июне народная депутатка фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

До этого фракцию покинул депутат Роман Иванисов после того, как всплыла его судимость за изнасилование несовершеннолетней девушки. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима.