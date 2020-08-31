В понедельник, 31 августа региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Николаевской области. Такое решение было принято несмотря на то, что регион находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений. В частности, в области запретили концерты, дискотеки и работу ночных клубов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

Так, в области запретили:

концерты (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность в течение года была основным видом деятельности);

дискотеки;

работу ночных клубов;

работу общепитов с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

"Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости Covid-19", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что на сегодня показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40).

Напомним, сегодня депутаты Ивано-Франковского горсовета попросили президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова отменить решение об отнесении города к "красной" коронавирусной зоне. Мэр Ивано-Франковска намерен оспорить это в суде.

Однако сегодня власти этого города продлили летние каникулы школьникам из-за того, что облцентр попал в "красную" зону по показателям заболеваемости коронавирусом. Местные школьники останутся дома до 11 сентября.