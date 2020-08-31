В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда от 28 августа о неконституционности назначения Артема Сытника директором ведомства. В НАБУ в очередной раз заявили, что Сытник остается работать главой Бюро.

Комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Впервые в истории Украины Конституционный суд рассмотрел по существу вопрос конституционности акта индивидуального действия несмотря на противоположную предыдущей многолетнюю судебную практику. Однако факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любой другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее освобождения. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник по закону будет выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме", - написала пресс-служба.

Также в бюро заявили, что решение суда ставит под угрозу возможность назначения нового директора НАБУ. А чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, обязательно сохранив гарантии независимости института, "ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности".

В НАБУ заверили, что готовы присоединиться к приведению законодательства в соответствие основному закону.

Кроме того, в бюро процитировали статью 5 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", согласно которой полномочия директора НАБУ прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью. Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме как на основаниях, указанных в этой статье. Среди них отсутствует "признание указа президента Украины неконституционным".

"Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконного. Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте по другим законным основаниям", - считают в бюро.

Как писала "Страна", юрист Андрей Портнов придерживается другого мнения: в день публикации решения Конституционного суда Сытник был обязан покинуть рабочий кабинет.

Мы также сообщали, что в Офисе Зеленского дали понять, что больше не считают Сытника главой НАБУ.