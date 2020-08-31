Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) 62-летний Роберто Азеведо досрочно покидает должность. Он на год раньше срока складывает полномочия и уходит работать в компанию Pepsi.

Об этом сообщает The Economist в понедельник, 31 августа.

По данным издания, Азеведо уходит в условиях ухудшения международной торговли и покидает учреждение "в ужасном состоянии". Теперь он будет работать в компании Pepsi. В настоящее время, страны-члены ВТО еще не договорились о назначении исполняющего обязанности главы организации.

Отметим, что Азеведо занимал пост главы ВТО с сентября 2013 года, а его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.

Напомним, гендиректор ВТО объявил об отставке еще в мае 2020 года. Он заявил, что "это решение было нелегким" и пояснил, что обсудил его со своей семьей.

Также мы писали, что ВТО отменяла все встречи из-за заражения коронавирусом своего сотрудника.