Актер Михаил Ефремов, фигурант дела о смертельном ДТП в центре Москвы, начал давать показания в суде.

Он настаивает, что ничего об аварии не помнит и говорит, что в тот день "вроде бы был не на машине".

"Я ездил искать пиво, мне нужны были деньги, я вроде не на машине был в то день, не помню... Моя память начинается с того, что я сижу у следователя", - заявицитирует Ефремова телеграм-канал "РИА Новости".

По его словам, ранее он признавал свою вину в ДТП, потому что был с похмелья и нервным.

"Я не виноват в ДТП", - добавил артист.

По его словам, он не помнит удара, который получил в ДТП.

"Я хотел бы сказать, что не был за рулем. Но телевидение начало с таким наслаждением разбирать эту аварию. Не помню, чтоб когда-нибудь так разбирали аварию. Но кадры показывали обрезанные", - цитирует артиста телеграм-канал "Раньше всех, ну почти".

Как сообщала "Страна", российского артиста Михаила Ефремова обвиняют в смертельном ДТП, которое он совершил, будучи пьяным. Однако в конце августа полуслепой свидетель в суде рассказал о том, что Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП.

Также Ефремов заявлял о желании сменить адвоката, из-за чего судебное заседание переносилось. В результате артист и вовсе появлялся в суде без защитника, поєтому заседание отложили на неделю, а сам Ефремов перезаключил договор со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.