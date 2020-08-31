Вот уже несколько недель всемирно известный актер Жан-Клод Ван Дамм работает в украинской столице. Он снимается в сериале для Netflix. Звезду Голливуда повсюду сопровождает его пассия Алена Каверина, девушка родом из Кривого Рога. Как уже писала "Страна", пара остановилась в отеле с видом на Днепр, где номер в сутки стоит 15 000 грн.

Пока Жан-Клод задействован в съемках украинка ходит по магазинам, ресторанам, встречается с подругами и успевает критиковать жизнь на родине. Так, девушка пожаловалась, что ей пришлось "фотошопить" яму на асфальте. При том, что фотографировалась она в историческом центре – на Подоле.

"Хороший город Киев, но не мой совершенно. Жить не хотела бы здесь, не моя энергетика. Город красивый, конечно, но запущенный. Дороги - отдельная тема. Даже в Кривбассе дороги лучше. Интересно, мы застанем момент процветания столицы и Украины в целом? Настанет ли момент, когда бюджет страны будет тратиться на нужды страны и народа?" - задала риторический вопрос девушка под снимком в своем Instagram.

А в последний день лета Ван Дамм и его спутница осмотрели Киев с высоты птичьего полета. Они арендовали вертолет и пролетели вдоль Днепра. Алена выложила фото с посадки на борт и написала: "Надоели ужасные дороги? Выбирай другой способ передвижение по городу".

Пара воспользовалась услугами столичного перевозчика, который предлагает авиаэкскруксии и чартерные перелеты по стране. Получасовой обзорный полет над городом обойдется в среднем в 5 000 грн. А дорога во Львов или Буковель и обратно стоит порядка 100 000 грн. Во время полета разрешат посидеть за штурвалом, а после угостят шампанским с конфетами.

Напомним, в конце июля стало известно, что платформа Netflix снимает свой первый фильм в Украине. Это комедийный боевик "Последний наемник", главные роли в котором исполняют Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Как сообщалось, в Киеве шесть раз за две недели будут перекрывать дороги ради съемок кино с Ван Даммом.