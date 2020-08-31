Международный благотворительный фонд имени Рабби Нахмана из Браслава просит паломников-хасидов не покупать билеты в Украину и требует переговоров с Зеленским, сообщается в пресс-релизе организации.

Последние 32 года Международный благотворительный фонд имени Рабби Нахмана из Бреслава занимается подготовкой празднования иудейского нового года Рош ха-Шана и опекает могилу Нахмана в Умани.

"Ежегодно проходили совещания с участием местных и областных властей с представителями полиции и фонда имени Рабби Нахмана. В 2020 году, в год пандемии коронавируса, такого диалога между фондом и представителями власти, к сожалению, пока нет. Выглядит так, что ни местной власти, ни правительству не интересна ситуация, которая происходит в Умани в районе паломничества хасидов. Никто не интересуется и не принимает во внимание план подготовки празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. Зато из СМИ известно о проведении консультаций и встреч по этому вопросу с раввинами, которые не имеют отношения к бреславскому хасидизму и не могут влиять на паломников-хасидов", - возмущены в Фонде.

Такие действия, отмечают в Фонде, выглядят как игнорирование ортодоксальных иудеев, а именно хасидов, а также их проблем.

Кроме того, в Фонде обращают внимание на преступный картель, который образовался между турагентствами и авиакомпаниями Украины.

"Паломники покупают очень дорогие билеты, их привозят в Украину, где в аэропортах к ним ужасно относятся, держат несколько часов или суток без воды и пищи и потом обратно отправляют в другие страны, даже без чемоданов. Даже в Германии во время Второй мировой войны, во времена нацистов, не проводили такую ​​селекцию", - отметил президент Международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана из Браслава Натан Бен-Нун.

Международный благотворительный фонд имени Раби Нахмана из Бреслава считает такие действия пограничников нарушением прав человека, направленными на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничением прав граждан по признакам религиозных убеждений, связанных с насилием.

Фонд просит паломников-хасидов не покупать билеты в Украину, которая на месяц закрыла границы для иностранцев (но на практике, как отмечают в Фонде, закрытие границ работает только для евреев).

"Просим Правительство Украины обратить внимание на деятельность авиакомпаний, которые во время запрета Кабмина продают дорогие билеты, которые иногда стоят 1,5 тысячи долларов за билет, а потом держат паломников несколько часов или суток в душных самолетах и ​​отправляют обратно в страну вылета", - сообщают в Фонде.

Фонд просит президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и провести переговоры именно с Международным благотворительным фондом имени Рабби Нахмана из Бреславу. Фонд надеется на сотрудничество с правительством Украины по этим вопросам.

"На сегодняшний день не позволили приезд раввинам, работникам Службы спасения и медпунктов, которые должны были помочь подготовиться к Рош Ха-Шана", - добавляют в Фонде.

Напомним, 30 августа в киевском аэропорту "Борисполь" снова не впустили в страну хасидов. На этот раз въезд запретили группе ортодоксальных евреев из Лондона, у которых были билеты на транзитные рейсы через Украину. В распоряжении "Страны" появилось видео скандала.

Как сообщала "Страна", как и зачем десятки тысяч евреев едут в Умань на праздник Рош-ха-Шана.