Президент Владимир Зеленский считает, что монобольшинство партии "Слуга народа", при котором нужно собрать минимум 226 голосом, в украинском парламенте по-прежнему существует. По его словам, народные депутаты политсилы отдают 226, 235 и 240 голосов за тот или иной законопроект.

Об этом глава государства заявил на съезде партии "Слуга народа", в понедельник, 31 августа.

"Все, кто говорит, что монобольшинство – всё, что его не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где неизменно появляются 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", - сказал он.

Напомним, по данным Комитета избирателей Украины, показатели голосования парламентской фракции "Слуга народа" существенно ухудшились с начала 2020 года. Они сообщали, что из 247 депутатов партии регулярно голосуют только 220. То есть можно сказать, что монобольшинства в Верховной Раде не существует.

Ранее "Страна" анализировала, как на монобольшинстве в Раде скажется падение рейтинга. Как показал опрос КМИСа, с момента выборов фракция "Слуга народа" потеряла 10% поддержки.