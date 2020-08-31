Сегодня в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа". На нем политсила определилась с кандидатами в мэры крупных украинских городов.

О многих из них "Страна" сообщала еще накануне. Вспомним, что известно о тех, кого партия президента отправит на штурм городов-миллионников - Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. И какие у них шансы.

Киев. Ирина Верещук

Верещук "слуги" выдвинули еще 16 июля - она одержала победу на партийных праймериз. Ее представил тогда лично Владимир Зеленский.

Ирина - одна из самых медийных нардепов фракции "Слуга народа". Она придерживается умеренных взглядов и не входит в какие-то явные внутрипартийные группы.

Ирина Верещук, фото из Facebook политика

Более того, у Верещук даже были конфликты с представителями "соросят" в правящей фракции - в частности, с Гео Леросом, который нецензурно оскорбил ее во внутрипартийном чате, после чего с ним подрался еще один депутат Максим Бужанский.

Имя Ирины Верещук впервые прозвучало в 2010 году на посту мэра города Рава-Русская во Львовской области - по возрасту она стала одним из самых молодых градоначальников страны. После конфликта с нардепом Владимиром Парасюком и местной "Свободой" Верещук подала в отставку и стала политологом (директором Центра балто-черноморских исследований).

В этом качестве она часто комментировала вопросы международной повестки и тем самым осталась в фокусе центральных СМИ. И прошлым летом вошла в партийный список "Слуги народа".

Уже будучи депутатом, она говорила, что Украину никто не ждет в НАТО. Также Верещук предлагала попросить прощения у жертв трагедии 2 мая в Одессе, включая сторонников Антимайдана (сама Ирина поддерживала Евромайдан, и когда Янукович отказался подписать ассоциацию с ЕС, заявила, что готова это сделать от имени Рава-Русской).

Не так давно депутат подняла тему того, что Петр Порошенко поздравлял Владимира Путина с Днем России, что вызвало громкий скандал, за который "Европейской солидарности" пришлось оправдываться.

То есть Ирина Верещук - одна из немногих представителей партии власти, которая продолжает оппонировать предыдущему курсу (на чем собственно и стал президентом Владимир Зеленский). Детальнее о ее биографии - в материале "Страны" Конфликты с Порошенко и муж из спецназа. Чем известна Зе-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Харьков. Алексей Кучер

Кучер - это действующий губернатор Харьковской области, назначенный туда Зеленским в ноябре.

Алексей - бывший харьковский адвокат. Не самый простой - он защищал одного из фигурантов дела о "золотых рюкзаках" сына Авакова. Речь о директоре фирмы, которая выиграла тендер МВД на пошив рюкзаков с завышенной, по мнению следствия, ценой.

Алексей Кучер. Фото из Facebook губернатора

Фигурант дела в итоге получил приговор. Дело же против сына Авакова тогда, напомним, закрыли. Ходили слухи, что подзащитный Кучера взял часть чужой вины на себя. Но в любом случае, участие Кучера в этом деле позволило говорить о его близости к главе МВД.

Кучер защищал немало харьковских VIP-ов: судей, депутатов. А прошлым летом попал в Раду от "Слуги народа".

"Страна" уже рассказывала, что в биографии Алексея прослеживается след еще одной влиятельной персоны - бывшего пограничника и протеже Януковича-Пшонки Вадима Слюсарева, которого в Харькове знают как "короля Гоптовки" (пограничный пункт на кордоне с Россией). Этот человек возглавлял избирательный штаб "Слуги народа" на Харьковщине, а его люди помогали избранию Кучера депутатом в качестве помощников.

Назначение Кучера губернатором стало "торпедой" против мэра Харькова Геннадия Кернеса. В этом смысле на персоне Алексея совпали интересы как Зеленского, так и Авакова - давнего врага харьковского градоначальника. И уже тогда шли разговоры о том, что губернаторский пост - это трамплин в мэры Харькова.

Что сразу обсусловило жесткий конфликт между Кернесом и Кучером. Причем солировал в нем скорее нынешний голова Харькова. Он заявил, что в 90-е "раздавил бы как клопа" такого, как нынешний губернатор.

Оба чиновника конкурировали на теме коронавируса - Кернес вместе с бизнесменом Александром Ярославским создали штаб по борьбе с ковидом, на котором жестко "запрессовали" представителя Кучера, назвав губернатора "позорищем".

К этому добавилось недовольство Авакова - по информации "Страны", Кучер, которого ранее глава МВД считал своим человеком, переориентировался на Офис президента.

В начале августа над Алексеем нависла угроза увольнения - на взятке задержали главу департамента капитального строительства ОГА. Уже ставленника самого Кучера. Однако гроза прошла мимо - не в последнюю очередь потому, что в Офисе президента не нашли, на кого Алексея поменять. Детальнее об этой истории - в материале "Страны" Харьковские игры престолов. Почему губернатора Кучера хотели отправить в отставку и при чем здесь выборы мэра.

На данный момент шансов победить Кернеса на выборах у Кучера нет - рейтинг нынешнего градоначальника явно выше 50%. На прошлых выборах в 2015 году он получил 65,8% голосов.

Днепр. Сергей Рыженко

Рыженко - главварч областной больницы. При этом еще одним претендентом рассматривался нардеп-мажоритарщик Макс Бужанский, но врача сочли более перспективным с точки зрения известности в городе и меньшей конфронтационности его кандидатуры для избирателей. Это по официальной версии.

По неофициальной информации, кандидатура Бужанского не прошла внутренний "кастинг" на Банковой по двум причинам. Во-первых, из-за слишком слабой управляемости нардепом со стороны руководства партии и его своенравного поведения в Раде. Во-вторых, из-за его жесткой антизападной и антинационалистической позиции. А потому его выдвижение в мэры одного из ключевых городов юго-востока могло вызвать недовольство у "стратегических партнеров" из США.

Сергей Рыженко (у микрофона)

Сергей Рыженко был высокопоставленным чиновником - включая пост замминистра здравоохранения и главного санитарного врача. Был снят указом Виктора Януковича. С 2011 года возглавляет Днепропетровскую областную больницу.

В 2015 года Рыженко был избран депутатом областного совета - причем от партии Петра Порошенко "Солидарность". Что сразу вызвало вопросы к этой кандидатуре. То есть в "Слуге народа" решили выдвигать представителя оппонирующей партии, а не кандидата из своих рядов.

Социология группы "Рейтинг" дает Рыженкову 7% голосов жителей Днепра. Тогда как нынешнему мэру Борису Филатову - более 48%. При этом рейтинг Бужанского в середине лета составлял более 13%.

Выдвижение главврача из "Солидарности" наши собеседники в Днепре объясняют его знакомством с авторитетным бизнесменом Александром Петровским, известным в определенных кругах под прозвищем "Нарик". Он стал известен в Украине после того, как побывал на вручении Томоса и, как уже рассказывала "Страна" лоббировал его получение.

То есть играл на стороне Петра Порошенко.

По слухам, именно Петровский курирует избирательную кампанию "Слуги народа" в городе.

В декларации у Рыженко - несколько квартир, дом и земельные участки, есть недвижимость в Козине Киевской области. Большинство имущества записано на гражданскую жену Ингу Родникову.

Одесса. Олег Филимонов

В мэры Одессы от "Слуги народа" будет баллотироваться 68-летний юморист Олег Филимонов. Он известен по участию сначала в КВН, а затем в "Джентельмен-шоу".

Изначально об этом кандидате-филимонове "Стране" сообщили источники. А вскоре информацию подтвердил и сам артист. По словам Олега Филимонова, участвовать в выборах ему предложил лично президент Зеленский. "Конечно, это такое предложение, от которого не отказываются", - сказал нам Филимонов.

Олег Филимонов идет в мэры Одессы от партии "Слуга народа"

Артист оценивает свои шансы на победу в выборах мэра Одессы как высокие, поскольку у него с городом взаимная любовь. А потому, считает он, "может получиться очень хорошо".

Олег Филимонов - на самом деле известный человек среди одесситов. И, что очень важно для партии власти, не был замешан бизнес- или других разборках.

Однако, по нашим данным, у Зе расценивают Филимонова как технического кандидата. В реальности же, утверждают наши источники, "Слуги народа" в Одессе оформили негласный политический союз с Трухановым.

"Они хотят с его партией создать большинство в горсовете. Выборы мэра сольют под нынешнего градоначальника, а секретарем планируют сделать представителя "Слуги народа". Но не факт, что план будет реализован – пока две партии до большинства не дотягивают", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

С целью реализации этого плана "слуги народа" через куратора Одесской области в ЦИК поставили главой и секретарем Территориальной избирательной комиссии (ТИК) человека Труханова. Причем сделали это через квоту группы "Довира", которая, в свою очередь ее формально заполняет через партию "Солидарность женщин Украины".

В то же время, Труханов и Слуги не имеют большинства в ТИК. Там образовалось альтернативное большинство из разных партий, которые, на данный момент, скоординировано действуют против нынешнего мэра и партии президента. А потому глава ТИК не могут провести ни одного решения без их согласия.

"Впервые за все последние выборы сложилась ситуация, когда мэр не контролирует ТИК. Также у оппозиции большинство в районных комиссиях (которые формируют участковые). А значит выборы обещают быть весьма интересными", - делает вывод "Политика Страны".

Согласно соцопросу группы "Рейтинг" от 17 июня, лидер симпатий среди одесситов - Геннадий Труханов с 49% "за". На втором месте был уже покинувший Украину Михаил Саакашвили с 13,7%. Кандидат от "Слуги народа" - нардеп Алексей Леонов - был на четвертом месте с 7%.

Львов. Тарас Клёфа

В мэры Львова от "Слуги народа" будет баллотироваться Тарас Клёфа (Кльофа - укр.). В Facebook он подписан как "Врач. Воин. Украинец". У него уже есть предвыборный слоган - "здоровая политика".

Клефа - с 2015 года депутат Львовского городского совета. Изначально он представлял там партию "Самопомощь", однако в конце мая вышел из нее и стал внефракционным.

Свое решение тогда Тарас Клефа объяснил так: "Пять лет назад "Самопомощь" во Львовском городском совете объединила прогрессивных людей, способных перезагрузить наш город... Однако на самом деле мнение профессиональной среды не всегда слышат из-за авторитаризма, популизма ради рейтинга... У каждого есть выбор: молча соглашаться с партийной позицией, даже если она вызывает внутреннее неприятие, или отказаться действовать по двойным стандартам".

В 2019 году он баллотировался по мажоритарке в народные депутаты от "Самопомощи", но не прошел в Раду.

После официального объявления, что "Слуга народа" сделала ставку именно на Клефу, он написал пост в соцсети. В сообщении он указал, что идет над выборы с командой президента и главы ОГА Максима Козицкого (связан с премьер-министром Денисом Шмыгалем; у отца Козицкого и жены премьера есть общий бизнес. Подробнее...)

"Львов не может быть в оппозиции к Украине!" - объяснил Тарас Клефа свою миграцию в "Слуги народа", которая еще три месяца назад была для его политсилы - "Самопомощи" - враждебной.

Службу в Львовском городском совете Клефа совмещает с работой врача. У него есть два медицинских образования по специальностям "Врачебное дело" и "Хуриргия". Имеет звание заслуженного врача Украины.

Он долго возглавлял госпитальное отделение клиники урологии и гинекологии. В 2017 году стал замначальника по медицинской части Военного-медицинского центра Западного региона, который дислоцируется во Львове.

По данным Клефы, на протяжении 400 дней он служил в АТО. В 2014 году руководил передвижной медицинской мобильной группой, в 2016 году на протяжении трех месяцев был ведущим хирургом военного мобильного госпиталя в Покровске. По словам врача, ранее он также участвовал в миротворческой миссии в Ираке. Сейчас носит звание полковника.

Согласно декларации Клефы за 2019 год, в его собственности 67-метровая квартира во Львове, гараж и 20 000 кв.метров земли в Мостисском районе, на границе с Польшей.

Как врач в прошлом году он заработал 338 тысяч гривен (около 28 тысяч гривен в месяц). Его сбережения составляют 650 тысяч гривен наличными и 64 тысячи гривен в "Привате". Жена Ольга связана с медицинским бизнесом. Компания "Медфарм" принесла ей в минувшем году 64 тысячи гривен дохода.

По данным соцопроса группы "Рейтинг" от 23 июля, лидером симпатий среди львовян остается действующий мэр Андрей Садовой с 38% (он баллотируется вновь). Тараса Клефу месяц назад еще не рейтинговали. Но если говорить о партиях, к "Слуге народа" во Львове склонялись 7,6%, после "Европейской солидарности", "Самопомощи" и "Голоса".