Пять килограммов тротила, 2,3 тысячи различных боеприпасов, почти 62 тысячи патронов разного калибра и множество вспомогательных военных средств хранились в тайнике, который правоохранители выявили в городе Люботин под Харьковом в гараже, которым пользовалась общественная организация. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции на своей мстранице в соцсети.

Уточняется, что харьковские оперативники получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области, после чего вместе со следователями следственного управления областной главка и работниками прокуратуры установили место тайника - гараж, которым длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.

"В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа УЗРГМ и УЗИ, более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тысчи патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

По информации неназванного источника в силовых органах, гаражом якобы пользовались члены организации "Патриоты за жизнь", пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время глава организации "Патриоты за жизнь" нардеп Илья Кива отрицает причастность своей организации к обнаруженному тайнику. По его словам, он принадлежит Андрею Билецкому и его людям из "Национального корпуса".

"Этот тайник принадлежит Билецкому, как бы он не пытался от него отмахнуться. И это - не самый большой. Такие склады-тайники есть также под Житомиром, под Киевом и под Харьковом. И в какой момент Билецкий захочет его использовать - вопрос времени и обстоятельств. Сейчас Нацкорпус пытается привязать этот склад к Ширяеву, чтобы снять с себя ответственность, также как они обвиняли меня в провокации с автобусом, гранатами и прочее. Но шило в мешке не утаишь", - рассказал "Стране" Кива.

По его словам, именно Билецкий имеет отношение к вывозу оружия из зоны боевых действий и торговле им.

"Лично Билецкий давал приказы в 2014-2015 году вывозить стрелковое оружие из зоны боевых действий, там где дислоцировался его батальон "Азов", а в дальнейшем полк "Азов". Вывоз и торговля оружием был и остается одним из криминальных бизнесов, которым обогащался Билецкий. Внутри страны существует десятки подобных схронов и тайников, в которых находится тяжелое стрелковое оружие и боевые комплекты. В арсенале по-прежнему находятся огнеметы "Шмель", стрелковое оружие разного калибра, автоматы, пулеметы. За эту операцию у Билецкого отвечал Боцман", - добавил Илья Кива.

Также он перечислил "Стране" имена людей, которые могут быть причастны к этому схрону.

"Можете считать это заявлением в полицию. Имена: Артем Мошенский - курировал схрон, а также Артем Субочев, Кирилл Магденко, Олег Фадеенко, Антон Шабельник, Иван Салтанов" - уточнил нардеп.



Фото: Нацполиция

Напомним, 27 августа около 19:10 вблизи города Люботина Харьковской области на автодороге група радикалов из "Нацкорпуса" напала на автобус, в котором ехали активисты организации "Патриоты За жизнь".

"Страна" публиковала полную реконструкцию того, что произошло вечером 27 августа под Харьковом и подробно описывала, как члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус.

Также мы писали о том, что атаку автобуса со стрельбой под Харьковом полиция расследует как покушение на убийство.