Сегодня, 2 сентября, день ангела отмечают в честь мученика Максима Фракийского. Свои именины празднуют все обладатели имени Максим, которое в переводе с латинского означает величайший и дарит обладателю целеустремленность, красноречие и мужественность.

Поэтому нужно воспользоваться замечательным поводом, чтобы поздравить своих знакомых мужчин и мальчиков с именем Максим с Днем ангела.

Рассказываем, кем был мученик Максим Фракийский и в чем помогает молитва святому. Дополнительно мы подготовили поздравления и красочные открытки, которыми можно поздравить Максима с днем ангела.

Значение имени Максим и характер

Имя происходит от латинского слова "максимус" и означает большой или величайший. Ранее оно было родовым именем богатых римлян. Имя наделяет обладателя коммуникабельностью и отзывчивостью, что позволяет сходиться с людьми разных типов. В детстве Максим - это в меру подвижный ребенок, отзывчивый и добрый мальчик. Ему легко дается учеба, точные науки и спортивные достижения. С возрастом он легко становится лидером в любом коллективе и любит находиться в центре внимания. Таким образом Максим перерастает свою детскую неуверенность и излишнюю скромность. Он легко может добиться успеха в бизнесе благодаря неординарному мышлению и тонкой манипуляции людьми. Максим умеет ненавязчиво добиваться желаемого.

Максим - заботливый отец, который с удовольствием проводит время с детьми. Это щедрый и целеустремленный мужчина, стремящийся помогать всем окружающим. В дружбе он честен и верен, не откажет в трудную минуту, постарается посоветовать и поддержать приятеля. Но Максим не сможет простить предательство и презирает корыстолюбцев, он также избегает слишком скрытных людей и несправедливых руководителей.

В Украине имя переживает пик популярности - по данным Минюста, имя Максим в 2020 году оказалось среди самых популярных мужских имен.

Кем был Максим Фракийский

Максимом звали одного из 37 фракийских мучеников, который пострадал за Иисуса Христа во Фракии (территория северной Греции) при правлении суб-префекта Аппелиана, который распорядился казнить Максима Фракийского вместе с другими 36-ю мучениками. Им отрубили руки и ноги и бросили в горящую печь.

О чем молятся Максиму Фракийскому

Святой считается покровителем воинства, у него просят защиты от нападений недоброжелателей, ему молятся о спасении дома от притязаний злых сил.

Поздравления с днем ангела Максима

Нехай твоє щастя не залежить від погоди, а добробут в сім'ї - від зарплатні. Бо ж справжня радість народжується несподівано, коли дійсно кохають та вірять в тебе, надихають і дарують сили діяти далі невпинно!

Максим-Максюнечка, тобою горжусь, моя бубочка!

100 лет тебя знаю, с Днем ангела поздравляю!

Пусть сегодня моментально забудутся печали,

Мы поздравления тебе, Макс, сегодня подобрали:

Крепко спать, отменно кушать,

И в жизни только свое сердце слушать!

Максиме, сьогодні твоє найкраще свято,

Бо ж захист з неба в тебе є!

З днем янгола тебе вітаємо,

Нехай він все тобі дає!

В День ангела сердечно поздравляем,

В этот день здоровья, силы, мужества желаем!

Пусть в душе бурлят глубокие чувства,

И судьба подарит любовь слаще арбуза!

Желаю милому Максиму в день именин быть самым неотразимым и неуязвимым! Больше радостных моментов в жизни и меньше сожалений и раскаяния!

Нехай в цей день сонечко лагідно загляне у віконечко,

Тобі хай щиро посміхнеться і від щастя серце ворухнеться.

В День ангела пожелаем только самого лучшего: быть единственным любимым, крепко здоровым и непременно счастливым! Всегда двигайся вперед и пусть все твои желания и мечты исполняются на раз-два!

Пусть здоровье будет самым крепким, настроение - чудесным, а веселье нескончаемым!

Пусть где бы ты ни был, Максим, останешься всегда любим!

Пусть тебя благословит счастливая звезда, подарит оберег на долгие года!

Максимчик, ты у нас сильный и простой,

Веселый, смелый, молодой,

Для нас ты самый лучший в мире,

Ну, одним словом, золотой!

Максик, пусть искренние счастье и удача рядом с тобою идут по жизни!

А если пригодятся поддержка и помощь друзей - ты только свистни!