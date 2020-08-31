На сеъезде партии "Слуга народа" озвучили кандидатов в мэры городов. Фото: Страна

В понедельник, 31 августа, состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были выдвинуты кандидаты в мэры городов областных центров и крупных городов на предстоящих местных выборах.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, список кандидатов, которые будут идти на пост городских глав, выглядит следующим образом:

  • Киев – Ирина Верещук (народный депутат);
  • Одесса – Олег Филимонов (актер театра и телеведущий);
  • Винница - Сергей Борзов (Глава Винницкой ОГА);
  • Днепр – Сергей Рыженко (глава Днепропетровской областной больницы им. Мечникова);
  • Кропивницкий – Ольга Ковалева-Алокили (банкир);
  • Николаев – Татьяна Домбровская (глава общественной организации "Будущее Николаева");
  • Херсон – Юрий Кириллов (ректор Херсонского государственного аграрного университета);
  • Харьков – Алексей Кучер (глава Харьковской ОГА);
  • Сумы – Татьяна Рябуха (народный депутат);
  • Ровно – Виталий Коваль (глава Ровенской ОГА);
  • Черкассы - Виталий Ильяченко (местный предприниматель);
  • Черновцы - Виталий Другановский (руководитель местного штаба Слуги народа);
  • Чернигов - Юрий Тарасовец (предприниматель);
  • Запорожье - Виталий Тишечко (первый замглавы Запорожской ОГА);
  • Ивано Франковск - Александр Богачев (предприниматель).
  • Житомир - Виктор Евдокимов (ректор государственного политехнического университета "Житомирская политехника", возглавляет областную ячейку партии "Наш край");
  • Кривой Рог - Дмитрий Шевчик (промышленник, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината);
  • Луцк - Роман Бондарук (председатель городской организации "Слуги народа");
  • Львов - Тарас Клефа;
  • Полтава – Сергей Иващенко (застройщик, президент спортивного клуба "Полтава");
  • Славянск - Ольга Алтунина;
  • Тернополь – Виктор Гевко (комик, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "95 квартал");
  • Ужгород - Виктор Щадей (депутат Ужгородского городского совета, выдвигался от "Батькивщины)";
  • Хмельницкий - Инна Ящук.

Напомним, ранее мы сообщали, что "слуги народа" планировали провести предвыборный съезд на крыше.

Также мы писали, что предвыборный съезд "Слуг народа" разобьют на два дня. В частности, речь шла о том, что 31 августа - публичный съезд партии, а его закрытая техническая часть проходила днем ранее, 30-го числа. 

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