"Слуги народа" озвучили кандидатов в мэры крупных городов. Список
В понедельник, 31 августа, состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были выдвинуты кандидаты в мэры городов областных центров и крупных городов на предстоящих местных выборах.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Так, список кандидатов, которые будут идти на пост городских глав, выглядит следующим образом:
- Киев – Ирина Верещук (народный депутат);
- Одесса – Олег Филимонов (актер театра и телеведущий);
- Винница - Сергей Борзов (Глава Винницкой ОГА);
- Днепр – Сергей Рыженко (глава Днепропетровской областной больницы им. Мечникова);
- Кропивницкий – Ольга Ковалева-Алокили (банкир);
- Николаев – Татьяна Домбровская (глава общественной организации "Будущее Николаева");
- Херсон – Юрий Кириллов (ректор Херсонского государственного аграрного университета);
- Харьков – Алексей Кучер (глава Харьковской ОГА);
- Сумы – Татьяна Рябуха (народный депутат);
- Ровно – Виталий Коваль (глава Ровенской ОГА);
- Черкассы - Виталий Ильяченко (местный предприниматель);
- Черновцы - Виталий Другановский (руководитель местного штаба Слуги народа);
- Чернигов - Юрий Тарасовец (предприниматель);
- Запорожье - Виталий Тишечко (первый замглавы Запорожской ОГА);
- Ивано Франковск - Александр Богачев (предприниматель).
- Житомир - Виктор Евдокимов (ректор государственного политехнического университета "Житомирская политехника", возглавляет областную ячейку партии "Наш край");
- Кривой Рог - Дмитрий Шевчик (промышленник, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината);
- Луцк - Роман Бондарук (председатель городской организации "Слуги народа");
- Львов - Тарас Клефа;
- Полтава – Сергей Иващенко (застройщик, президент спортивного клуба "Полтава");
- Славянск - Ольга Алтунина;
- Тернополь – Виктор Гевко (комик, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "95 квартал");
- Ужгород - Виктор Щадей (депутат Ужгородского городского совета, выдвигался от "Батькивщины)";
- Хмельницкий - Инна Ящук.
Напомним, ранее мы сообщали, что "слуги народа" планировали провести предвыборный съезд на крыше.
Также мы писали, что предвыборный съезд "Слуг народа" разобьют на два дня. В частности, речь шла о том, что 31 августа - публичный съезд партии, а его закрытая техническая часть проходила днем ранее, 30-го числа.
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