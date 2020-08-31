В понедельник, 31 августа, состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были выдвинуты кандидаты в мэры городов областных центров и крупных городов на предстоящих местных выборах.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, список кандидатов, которые будут идти на пост городских глав, выглядит следующим образом:

Киев – Ирина Верещук (народный депутат);

Одесса – Олег Филимонов (актер театра и телеведущий);

Винница - Сергей Борзов (Глава Винницкой ОГА);

Днепр – Сергей Рыженко (глава Днепропетровской областной больницы им. Мечникова);

Кропивницкий – Ольга Ковалева-Алокили (банкир);

Николаев – Татьяна Домбровская (глава общественной организации "Будущее Николаева");

Херсон – Юрий Кириллов (ректор Херсонского государственного аграрного университета);

Харьков – Алексей Кучер (глава Харьковской ОГА);

Сумы – Татьяна Рябуха (народный депутат);

Ровно – Виталий Коваль (глава Ровенской ОГА);

Черкассы - Виталий Ильяченко (местный предприниматель);

Черновцы - Виталий Другановский (руководитель местного штаба Слуги народа);

Чернигов - Юрий Тарасовец (предприниматель);

Запорожье - Виталий Тишечко (первый замглавы Запорожской ОГА);

Ивано Франковск - Александр Богачев (предприниматель).

Житомир - Виктор Евдокимов (ректор государственного политехнического университета "Житомирская политехника", возглавляет областную ячейку партии "Наш край");

Кривой Рог - Дмитрий Шевчик (промышленник, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината);

Луцк - Роман Бондарук (председатель городской организации "Слуги народа");

Львов - Тарас Клефа;

Полтава – Сергей Иващенко (застройщик, президент спортивного клуба "Полтава");

Славянск - Ольга Алтунина;

Тернополь – Виктор Гевко (комик, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "95 квартал");

Ужгород - Виктор Щадей (депутат Ужгородского городского совета, выдвигался от "Батькивщины)";

Хмельницкий - Инна Ящук.

Напомним, ранее мы сообщали, что "слуги народа" планировали провести предвыборный съезд на крыше.

Также мы писали, что предвыборный съезд "Слуг народа" разобьют на два дня. В частности, речь шла о том, что 31 августа - публичный съезд партии, а его закрытая техническая часть проходила днем ранее, 30-го числа.