В текущем году для учеников седьмого класса переиздали 1,3 миллиона учебников выпуска 2016-го года. В частности, это касается пособий по украинскому языку и литературе и других. Кроме того обновили учебники по предметам "История Украины", "Всемирная история", "Информатика", и "Гагаузский язык".

Об этом со ссылкой на ответ Министерства образования и науки пишут "Украинские новости", в понедельник, 31 августа.

"Для 7 класса из 28 названий переизданы учебники 2016 года общим тиражом 1 368 563 экземпляров. Среди них, в частности: украинский язык, украинская литература, алгебра, геометрия, физика, химия, основы здоровья, искусство, зарубежная литература и иностранные языки", - говорится в сообщении.

Кроме того, для учеников седьмого класса обновили учебники по предметам "История Украины", "Всемирная история", "Информатика", "Гагаузский язык" общим тиражом 1 486 852 экземпляров и на языках национальных меньшинств - 19 374 экземпляров.

Отмечается, что некоторые учебники были обновлены из-за повреждений, изношенности и других проблем, в то время как переизданные учебники были полностью пересмотрены.

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