Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Херсонского горсовета о переименовании улицы Лютеранской на улицу имени активистки Екатерины Гандзюк. Так, суд вернул улице прежнее название - Лютеранская.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"В Херсоне больше нет улицы имени Екатерины Гандзюк. Такое решение принял Верховный суд", - написал он.

По словам адвоката подозреваемого в организации нападения на активистку Дмитрия Ильченко, переименование улицы Лютеранская на улицу Екатерины Гандзюк признано незаконным. Улице возвращено ее прежнее название - Лютеранская.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, 10 мая Херсонский окружной административный суд отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Решение переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк было принято 22 февраля на заседании сессии Херсонского горсовета. На этой улице расположены управления СБУ и Нацполиции Херсона.

Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой в конце июля 2018 года. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.