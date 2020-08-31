В Черногории прошли переломные парламентские выборы, на которых оппозиция потеснила партию прозападного президента Мило Джукановича, уже почти 30 лет рулящего страной.

Его Демократическая партия социалистов показала один из самых низких результатов в своей истории и в итоге рискует оказаться в меньшинстве.

Получив 35%, правящая партия лишь на пару процентов опережает главную оппозиционную коалицию "За будущее Черногории", которая взяла больше 32%. В совокупности же с другими оппозиционными фракциями противники Джукановича набрали более 50% (41 мандат из 81) и теперь сформируют большинство и правительство.

"Страна" выясняла, что означают результаты выборов в Черногории и как после них может измениться баланс сил на Балканах.

Маневр Порошенко не помог

"30-летний режим пал! Наступило время свободы", - так прокомментировал итоги выборов один из лидеров оппозиции Здравко Кривокапич, возглавляющий блок "За будущее Черногории".

Оппозиция выступает за более тесные связи с Россией и Сербией, от которой откололась Черногория 14 лет назад. Это идет в разрез с прозападной политикой последних лет.

При Джукановиче три года назад вступила в НАТО (бомбивший черногорцев в 1999 году) и стала кандидатом в члены ЕС, он пользуется поддержкой Запада, где, несмотря на обвинения в коррупции, связях с организованной преступностью и кумовстве, никто не называл его "последним диктатором Европы", хоть он правит больше Лукашенко.

До сих пор, несмотря на крайне неоднозначное отношение к нему рядовых черноговорцев, ему удавалось сохранять власть, постоянно интригуя и дискредитируя оппонентов. Но на этот раз чашу весов против президента перевесил церковный вопрос.

Джуканович по примеру "армии, мовы, виры" Порошенко создал автокефальную Черногорскую церковь и начал борьбу с Сербской православной церковью, прихожанами которой является большинство местных.

В конце прошлого года Джуканович протянул через парламент закон, разрешающий государству изымать церковную собственность, что вызвало масштабные протесты. В итоге церковь призвала верующих голосовать против президентской партии, что и предпределило во многом поражение президента.

Черногорцы - верующие люди. И аресты священников, епископов, угрозы конфискаций храмов стали последней каплей.

"Джуканович решил бросить вызов Сербской православной церкви, подарив оппонентам возможность утверждать, что с ними Бог. По-видимому, именно вовлеченность в кампанию церкви обеспечила необыкновенно высокую явку - свыше 75%. И многие избиратели проголосовали так, как посоветовали архиереи. Таким образом, появилась возможность, что впервые власть в Черногории сменится на избирательных участках", - полагает Гая Де Лони, корреспондент Би-би-си на Балканах.

В Украине Джукановича уже сравнивают с Порошенко с его Томосом и ПЦУ, которые не помогли ему выиграть.

"Джуканович решил создать "национальную черногорскую церковь по примеру Украины" и за это поплатился. Он не послушал предостережений и решил, что мнение молчаливого большинства можно проигнорировать или задавить пропагандой национального эгоизма. Результат налицо. Он фактически повторил судьбу Порошенко", - пишет в Facebook обозреватель Елена Маркосян.

Эксперт Михаил Тюренков назвал выборы в Черногории первым в новейшей политической истории случаем, когда может победить "православная коалиция".

"Джуканович, уже 30 лет правящий этой бывшей югославской республикой (сербской и православной в своей основе), ещё может банально перекупить часть депутатов и вновь оказаться в выигрыше. Но тот факт, что Сербская Православная Церковь (единственная каноническая Церковь на территории Черногории) активно выступила в роли политической силы и сделала всё, чтобы отправить в отставку антицерковно настроенное прозападное правительство, очень важный знак. И многим наука", - пишет Тюренков в Facebook.

"Будет как при Януковиче"

Ключевыми моментами, на которых выиграла оппозиция, эксперты называют помимо церковного маневра а-ля Порошенко, стали также потери в туристической отрасли от карантинных ограничений и экономические просчеты власти.

При этом партия Джукановича, по мнению экспертов, еще может удержаться при власти, хотя ей прочат серьезный кризис.

"Поражение Джукановича не является окончательным. Да, он потерял большинство в Скупщине, но останется президентом Черногории до 2023 года. К тому же, разношёрстность оппозиции приведёт к длительным процессам согласования кандидатур на пост премьер-министра и министров, а также к шаткости коалиций. Понятное дело, что Джуканович и стоящие за ним США и в меньшей степени Италия так просто власть не отдадут. И нельзя говорить о "большом развороте" маленькой Черногории. Вряд ли стоит говорить о том, что Черногория выйдет из НАТО. То, что чуть поубавится антироссийской риторики - можно предположить. Как и то, что снова начнут развиваться экономические отношения между Черногорией и Россией. Но говорить о том, что Черногория после выборов вернулась в поле российской политики на Балканах, думаю, рано", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

С ним солидарен политэксперт Руслан Бортник.

"Перед оппозицией, в которой оказались партии с разными идеологическими подходами, встал непростой вызов формирования коалиции. Договориться им будет сложно. Да и Джуканович - очень опытный политик, он дольше всех в Европе управляет своей страной, так что эта история еще не завершена", - говорит нам Бортник.

Но если оппозиция сможет сформировать коалицию (а пока к этому все идет), то это будет означать смену премьер-министра и политического курса.

"Победа оппозиции может привести к замедлению курса на Европейский союз и более пассивному сотрудничеству с НАТО, но вряд ли речь может идти о том, что Черногория выйдет из НАТО или кардинально развернет свой вектор. Тем более просербские партии в Черногории - достаточно умеренные, мягкие, в их риторике мало заявлений и готовности о развороте страны в сторону России. Скорее всего их ждет, если сравнивать с Украиной, период как при Януковиче - с инерцией движения в сторону ЕС, но в то же время без серьезной политической мотивации и политического поощрения этого процесса", - рассуждает в разговоре со "Страной" Бортник.

В тоже время, с вероятностью близкой к 100% будет отменен антицерковный закон.

Но в целом для Балкан черногорские выборы могут стать "звоночком".

"Если победит даже умеренная просербско-пророссийская партия, это будет щелчок по носу для части антироссийских элит на Балканах (напомню 2016 год, когда Россию обвинили в организации неудавшегося переворота в Черногории). Это будет означать, что евроскептицизм, который сегодня гуляет по Европе, усиливается и во многих регионах этим могут воспользоваться другие геополитические конкуренты ЕС и евроинтеграционных процессов", - объясняет Бортник.