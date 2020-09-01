Сентябрь - отличный месяц для привлечения денег. Многим знакам Зодиака удастся хорошо заработать или сэкономить с большой выгодой. У некоторых в рост пойдут регулярные доходы. Астрологи уверены: чтобы все это точно свершилось, важно обращаться с финансами строго так, как советуют Звезды.

В этом материале мы расскажем читателям "Страны", когда в сентябре инвестировать и делать крупные покупки, просить о повышении, давать и брать взаймы, начинать копить на мечту, приумножать доходы, а когда следует быть осторожными с финансами, чтобы не стать жертвой аферистов.

Лунный календарь денег на сентябрь 2020

Существуют благоприятные дни и неблагоприятные дни для поддержания и улучшения материального благосостояния. Самые хорошие из них для удобства читателей мы выделили жирным шрифтом.

1 сентября. Растущая Луна в Водолее будет способствовать подведению финансовых итогов за все лето, пересчету денег. Также наиболее удачное время, чтобы зафиксировать будущие доходы и распределить расходы на весь месяц.

2 сентября будет полнолуние. В этот день не стоит давать или брать в долг.

3-8 сентября. На протяжении указанных дней Звезды не советуют вкладывать деньги в новые проекты и быть осторожными с уже имеющихся. Существует вероятность оказаться в финансовой пирамиде. Главный астрологический совет на эти шесть дней - быть очень внимательными с деньгами, следить, куда вы тратите каждую копейку. Не искушайтесь акциями, скидками. Если же вам будут предлагать "очень выгодные условия" навязчиво, то сразу прекращайте разговор.

9-10 сентября. Убывающая Луна в Близнецах сулит два перспективных дня с точки зрения привлечения финансов. 9 сентября вы можете смело давать в долг своим друзьям и близким. А 10 сентября при необходимости можете одалживать сами, это касается в том числе крупных сумм.

11-14 сентября. Время, предназначенное для сокращения финансовой активности. Деньги тратьте минимально, несмотря на то, что на этот период выпадают суббота и воскресенье. Относительно дополнительно заработка также следуют быть осторожными - сотрудничайте только с проверенными людьми.

15-16 сентября. В эти два дня можете смело говорить с руководителем о повышении - и в должности, и в зарплате. Подготовьте детальную аргументацию, почему в этом есть необходимость - возможно, придется ответить на уточняющие вопросы руководителя. Тем, кто ищут новую работу, также должно повезти - соглашайтесь на собеседования в этот период.

17 сентября будет новолуние. Инвестиции в бизнес, средние и крупные покупки, участие в лотереях и акциях, работа с важными финансовыми бумагами и отчетностью - все это планируйте именно на 17 сентября. Также самое время начинать копить на мечту. Но накануне вечером не забудьте попросить у Вселенной и Звезд то, что вам нужно больше всего.

18-22 сентября. На протяжении этих дней можете в привычном количестве тратить деньги на свои нужны. Еще в указанный период удачным окажется приобретение подарков - как другим, так и самому себе.

23-24 сентября - отличное время для мощного рывка в сентября. Если вы приложите усилия, то неплохо заработаете. Но Звезды будут освещать путь только трудолюбивым и самым старательным.

25-28 сентября. В данный период могут ждать незапланированные расходы. Постарайтесь иметь на них около 10% от своего ежемесячного дохода. Не факт, что их придется потратить, но они обязательно должны быть "про запас". Покупки, в необходимости которых вы не уверены на 100%, не приобретайте.

29-30 сентября. Вновь повышенное внимание к тратам. Если у вас будут просить деньги на покупки, не принимайте спонтанных решений, а отложите их на пару дней. Не давать и не брать в долг.

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