Высокий суд Лондона направил экс-президенту Украины Петру Порошенко документы, связанные с иском бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний.

Об этом сообщили в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов, передает "Гордон".

Уточним, что речь идет о несостоявшейся в феврале 2016 года сделке, когда Порошенко "вышел на связь" с Суркисами и хотел купить у них 25% акций телеканала "1+1". По словам совладельца телеканала Игоря Коломойского, речь шла о сумме в 240-250 млн долларов.

Однако тогдашняя глава Национального банка Валерия Гонтарева убедила Порошенко в том, что контроль над телеканалом можно будет получить благодаря национализации ПриватБанка. В результате этого, сделка не состоялась.

Теперь же компания-представитель истцов заявила, что направила все документы Петру Порошенко.

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", - сообщили в ответ на запросы журналистов.

Кроме того, данные об иске уже доступны на сайте британского правосудия, и в нем фигурирует Валерия Гонтарева.

Дело Суркиса против Порошенко доступно на сайте британского правосудия. Скриншот: efile.cefile-app.com

Напомним, в январе этого года стало известно о том, что братья Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента Петра Порошенко, требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".