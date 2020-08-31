В Киеве полиция жестко разогнала акцию протеста обманутых инвесторов жилых комплексов, которые вышли под стены КВЦ "Парковый", где проходит съезд партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского. Митингующие требовали вмешательства главы государства в ситуацию, которая сложилась с их недостроенным жильем.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Пока Слуги народа оглашают кандидатов в мэры в крупных городах, под Парковым митингующие обманутые инвесторы конфликтуют с полицией. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко отказался комментировать ситуацию, аргументируя это тем, что он не сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

Участники акции протеста вышли на пешеходный переход проезжей части и перекрыли движение транспорта. Люди кричали в громкоговоритель, использовали дудки и требовали внимания президента Зеленского.

Полиция начала оттеснять протестующих с дороги на тротуар. Это вызвало волну возмущения, но тем не менее правоохранителям удалось расчистить проезжую часть. По предварительным данным, задержан организатор акции протеста.

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