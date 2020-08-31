Как и предсказывала "Страна", глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер стал кандидатом в мэры Харькова от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Данное решение было озвучено на съезде, который сейчас проходит в Киеве на крыше КВЦ "Парковый", сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, ранее "Страна" уже прогнозировала высокую вероятность, что именно Кучер будет выдвинут "Слугой народа" на пост мэра Харькова, как самый узнаваемый представитель команды президента.

Как известно, Алексей Кучер с ноября 2019 года возглавляет ХОГА. Ему 35 лет, до этого он был народным депутатом, до политической деятельности работал адвокатом.

Напомним, сегодня стало известно, что "Слуги народа" выдвигают в мэры Одессы квнщика Филимонова и заключают союз с Трухановым.