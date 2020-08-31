Несмотря на действующий запрет на въезд в Украину для иностранцев, который действует с 29 августа, почти 98% желающих пересекли границу на выходных 29-30 августа. Еще 300 человек не допустили в Украину, они получили отказ на въезд за этот период.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишут "Украинские новости".

Так, по его словам, 13 тысяч иностранных граждан на выходных пересекли границу страны. "По 6,5 тыс. (допущено - Ред.) и по 150 отказов (за период 29 и 30 августа - Ред.)", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что в пятницу, 28 августа 8,5 тысяч иностранцев были допущены, а 250 получили отказ на въезд в Украину.

Так, с даты введения запрета на въезд на территорию Украины иностранцев, кроме отдельных категорий, всего были допущены 21,5 тысяч человек и 550 запретили въезд.

Напомним, запрет на въезд иностранцев в Украину действует с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. При этом туристы смогут въехать на территорию государства транзитом. Такое решение принял Кабмин на заседании 26 августа. В связи с этим, авиакомпания МАУ массово отменила рейсы. Мы публиковали полный список.

Также "Страна" сообщала, что 30 августа, в киевском аэропорту "Борисполь" в Украину не пустили хасидов. Въезд запретили группе евреев из Лондона, у которых были билеты на транзитные рейсы через нашу страну.