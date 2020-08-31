Финансовая "пирамида" "B2B jewelry" и ее ювелирные магазины продолжают работать в обычном режиме, а юристы компании готовят иски об опровержении данных о блокировании сети, которую ранее разместили в СБУ.

Об этом заявил основатель "пирамиды" Николай Гонта в видеообращении к вкладчикам 28 августа.

"В сети массово начали появляться сообщения о блокировании сети ювелирных магазинов b2b jewelry. Магазины работают в обычном режиме, в этом вы можете убедиться, посетив любой салон в своем городе.

...Поскольку информация, которая разлетелась в интернете не соответствует действительности наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба", - сообщил Гонта.

Кроме того, он призвал СМИ общаться с ним лично для получения "правдивой информации".

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины сообщила о блокировки деятельности финансовой пирамиды "B2B jewelry", в которую вложились 600 тыс. граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 млн долларов.

По данным правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Кроме того, 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Отметим, что еще в марте Гонта сообщил, что "B2B Jewelry" уходит на карантин, заморозив выплаты кешбэков и вывод средств.

Ранее "Страна" подробно описывала как работала эта финансовая пирамида и почему люди несли туда деньги.