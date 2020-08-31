На границе Украины с Венгрией и Румынией образовались очереди. Скопление автомобилей наблюдается перед пунктами пропуска "Чоп" ("Тиса"), "Лужанка" и "Дьяково". Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Увеличение времени на прохождение контроля связано с внедрением Венгрией и Румынией дополнительных мер контроля для недопущения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, что Венгрия анонсировала с 1 сентября закрытие границ для иностранцев, в связи с распространением коронавируса. При этом власти Венгрии решили сохранить разрешение на транзитный проезд для граждан Украины. Это будет возможно, если путешественники будут выполнять ряд требований, список которых прилагался.

Также мы сообщали, что Украина включила Хорватию в список стран "красной" коронавирусной зоны.