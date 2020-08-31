Европейские санкции против Беларуси могут одобрить на следующей неделе. Фото: Pikist

В конце прошлой недели министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к политической договоренности о введении санкций против представителей белорусских властей. Сейчас продолжается их подготовка. 

Об этом 31 августа на брифинге рассказал Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает "Интерфакс".

"В пятницу в итоге дискуссии в Берлине министры иностранных дел очень ясно объявили о политическом соглашении относительно того, чтобы рабочие группы Совета ЕС начали формирование списка лиц, которые станут объектами санкций, например, лиц, виновных в насильственных репрессиях против манифестантов", - сказал Стано.

По его словам, это был "зеленый свет" для составления такого списка. Кроме того, в ходе дискуссии стало ясно, что Евросоюз планирует завершить работу над санкциями максимально быстро.  

А журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что работа над санкциями должна быть завершена на этой неделе. 

"Рабочие группы в Брюсселе завершат работу над санкциями ЕС против Беларуси на этой неделе. Они должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - написал журналист.

Йозвяк - о европейских санкциях против Беларуси. Скриншот Твиттера журналиста

Напомним, на встрече в Берлине главы министерств иностранных дел стран Евросоюза договорились расширить санкции в отношении Беларуси. В санкционный список добавят больше людей.

Также мы писали о том, что Лукашенко может не войти в санкционный список Евросоюза против Беларуси.

 

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