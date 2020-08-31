В субботу, 29 августа, в официальном аккаунте американского актера Чедвика Боузмана было опубликовано сообщение о его смерти. Всего за три дня твит набрал более 7,3 млн лайков и 3 млн ретвитов.

Пост опубликован в Твиттере.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал твиту 44-го президента США Барака Обамы, который он сделал в 2017 году: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождению или религии". Публикация набрала 4,3 млн лайков и более 1,6 млн ретвитов.

Напомним, в пятницу 28 августа Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет. К смерти привел рак толстой кишки, от которого он лечился последние четыре года.

Ранее сообщалось, что в России умер создатель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров.

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