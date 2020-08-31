В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали банду злоумышленников, которые требовали с предпринимателей и богатых жителей города крупные суммы денег, а после этого угрожали их семьям.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, к правоохранителям за помощью обратился харьковчанин, который занимается профессиональной медицинской практикой в ​​сфере пластической хирургии. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступали телефонные звонки с угрозами. По его словам, всю информацию о семье, адресе проживания и материальном состоянии вымогатели узнали от знакомого врача. По данным СБУ, тот тоже хотел нажиться на преступлении.

Отмечается, что изначально с медика требовали 100 000 долларов США, но со временем пошли на уступки и согласились всего на 35 тысяч. "В случае уплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования правохранители установили личности злоумышленников. Это пятеро жителей Харькова, некоторые из которых уже были ранее судимы за грабежи и нападения.

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