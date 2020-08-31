Затонувший в ноябре 2019 года у берегов Одессы танкер Delfi, который на дня удалось поставить на киль, планируют отбуксировать с места крушения до конца текущей недели, если не помещает шторм. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНИАН.



По словам градоначальника, погодные условия могут внести коррективы в сроки эвакуации танкера.



"Но, если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем убрать это позорище (танкер - Ред.) с пляжа", - заявил Труханов.



Также он добавил, что на прошлой неделе успешно выполнен комплекс мероприятий, в частности, осуществлено выравнивание судна, проведены определенные ремонтные работы.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер Delfi с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз. Несмотря на загрязнение, власти города разрешали одеситам купаться неподалеку от судна. Туристы воспользовались возможностью и вовсю фотографировались на фоне танкера.

Примечательно, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Зеленского заявил, что "при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля". Однако, этот дедлайн был сорван.

Так, предпринимались как минимум 2 попытки поднять затонувшее судно. 18 июля один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.

25 июля, провалилась и вторая попытка - стальные канаты, которыми решили воспользоваться в тот раз, так же оборвались.



