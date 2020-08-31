Сегодня, 31 августа, во время траурной церемонии памяти четырех погибших пять лет назад нацгвардейцев под зданием Рады спикер Дмитрий Разумков упомянул о жалобах родни жертв теракта по поводу волокиты с судом.

"Страна"выяснила, на какой стадии находится судебное рассмотрение.

По нашей информации, сейчас только один обвиняемый - Игорь Гуменюк (по прозвищу Дубенко) находится под стражей в СИЗО. Его соучастника Сергея Крайняка выпустили из-под стражи под домашний арест, мотивируя решение тем, что он непосредственно не бросал гранаты, а только метнул дымовую шашку.

Несмотря на то, что рассмотрение дела в Шевченковском суде тянется уже пятый год, до окончания процесса и вердикта еще далеко. За все эти годы коллегия судей даже не огласила все письменные доказательства, которые приобщила сторона обвинения, и исследование этих материалов продолжается с черепашьей скоростью.

Тем временем защита Гуменюка даром времени не теряла и подала аж четыре жалобы в Европейский суд по правам человека на нарушение органами досудебного расследования и судом Конвенции по правам человека. Два заявления защиты в ЕСПЧ находятся на финальной стадии рассмотрения. И не ровен час государству еще и придется выплачивать компенсации обвиняемому в смерти 4 солдат Нацгвардии и ранениях более 100 человек за нарушение разумных сроков расследования и суда.

Сейчас в ходе рассмотрения дела, по сведениям участников процесса, исследовано всего 10% от всего объема материалов обвинения. Медленное рассмотрение обусловлено постоянными переносами заседаний по причине отсутствия кого-то из состава суда, а также постоянными демаршами и затягиванием процесса со стороны защиты. Адвокаты обжалуют и ставят под сомнение буквально каждый листок из письменных доказательств прокурора и даже факт получения травм потерпевшими. Защита заявляет, что более сотни судебно-медицинских экспертиз, зафиксировавших наличие телесных повреждений у потерпевших солдат и милиционеров, якобы сфальсифицированы экспертами по указке начальства.

На одном из последних июльских судебных заседаний суд продолжил оглашать результаты судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим. Часто судьи ограничиваются только продлением меры пресечения для Гуменюка без рассмотрения дела по сути.

Окружение и защитники Гуменюка жалуются, что судебные заседания уже почти два с половиной года проходят за закрытыми дверями. Однако суд закрыл рассмотрение и запретил участие представителей общественности из-за постоянных дебошей радикалов из числа сторонников обвиняемого и нарушения порядка в зале суда.

В результате судебной волокиты родственники погибших солдат не могут добиться справедливой сатисфакции для обвиняемого в смерти их близких. Они надеются, что рано или поздно суд вынесет Гуменюку пожизненный приговор, ведь если вердикт ограничится определенными годами тюрьмы, то 5 лет отсидки обвиняемого превратятся в 10 по "закону Савченко", который распространяется и на Гуменюка, так как арест состоялся до его отмены. И не ровен час его придется выпустить из зала суда.

Учитывая резонанс этого дела, власти еще при президентстве Петра Порошенко могли сделать все, чтобы в этом производстве прозвучал вердикт, ведь даже при всех демаршах защиты Януковича коллегия Оболонского суда вышла на приговор.

Вероятно, власть как при Порошенко, так и при Зеленском не хочет настраивать против себя радикалов, которые называют Гуменюка и его подельника Крайняка "защитниками Конституции" и всячески поддерживают. Может, потому власти и пустили судебный процесс на самотек.

Напомним, Гуменюк обвиняется по факту событий, произошедших 31 августа 2015 года. Тогда Рада в первом чтении приняла изменения в Конституцию в части децентрализации, которые предусматривали, в том числе и особый порядок местного самоуправления для Донбасса (что было предусмотрено Минскими соглашениями).

В это время под зданием парламента проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими (среди них особо выделялись представители националистической партии "Свобода") произошли стычки. Митингующие применили дымовые шашки, газовые баллончики, а также бросили гранату.

В результате взрыва погибли четыре нацгвардейца, еще 141 получили ранения разной степени тяжести. В результате на скамье подсудимых оказались 16 активистов ВО "Свобода". Как заявляет следствие, бросал гранату доброволец батальона "Сич" Игорь Гуменюк.

А изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса с тех пор так и не были приняты во втором чтении.