Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что стоимость предвыборной кампании для претендента на пост местного или сельского головы варьируется от 10 тысяч долларов и выше.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если у вас есть центральная избирательная кампания, централизованная реклама по ТВ, борды и так далее, то кандидат горсовета города с населением в полмиллиона, 800 тыс. человек должен на себя потратить в районе 50 тыс. долларов. Кандидат в сельсовет, ОТО - где-то 10-12 тыс. долларов", - сказал он.

В то же время Арахамия рассказал, что речь идет о расходах, потраченных на агитационную продукцию, агитбритады и бензин.

Давид Арахамия озвучил стоимость предвыборной кампании на предстоящих выборах. Смотреть с 40:30. Видео: YouTube/Украина 24

До этого мы приводили слова главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, как местные выборы будут проходить в "красных" карантинных зонах.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) объявила с 5 сентября о начале избирательного процесса местных выборов, которые пройдут 25 октября.