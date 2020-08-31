От $10 тысяч и выше. Арахамия назвал цены предвыборных кампаний на местных выборах
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что стоимость предвыборной кампании для претендента на пост местного или сельского головы варьируется от 10 тысяч долларов и выше.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Если у вас есть центральная избирательная кампания, централизованная реклама по ТВ, борды и так далее, то кандидат горсовета города с населением в полмиллиона, 800 тыс. человек должен на себя потратить в районе 50 тыс. долларов. Кандидат в сельсовет, ОТО - где-то 10-12 тыс. долларов", - сказал он.
В то же время Арахамия рассказал, что речь идет о расходах, потраченных на агитационную продукцию, агитбритады и бензин.
Давид Арахамия озвучил стоимость предвыборной кампании на предстоящих выборах. Смотреть с 40:30. Видео: YouTube/Украина 24
До этого мы приводили слова главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, как местные выборы будут проходить в "красных" карантинных зонах.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) объявила с 5 сентября о начале избирательного процесса местных выборов, которые пройдут 25 октября.