В Житомирской области впервые зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом. Сovid-19 во второй раз заболели двое медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, видео обнародовано в Facebook.

Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько случаев повторного заражения коронавирусом выявили на территории области, Суслик заявил, что "на сегодня известно о двух случая повторного инфицирования Covid-19". По его словам, они зафиксированы среди медицинских работников.

Также он добавил, что заболевшие - это медработники первичной медицинской помощи с Коростышевского района.

Кроме того, Суслик рассказал, что за минувшие сутки в Житомирской области Сovid-19 заболели 89 человек. Также добавил, что за все время пандемии 3 302 жителей региона заразились коронавирусом.

Суслик о случаях повторного заражения коронавирусом с 8:41

Напомним, в Украине первый случай повторного заражения коронавирусом был зафиксирован в апреле. А в России зарегистрировали аналогичный - в июле.

Также мы писали, что, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что у повторного заражения инфекцией Covid-19 пока нет научного подтверждения.