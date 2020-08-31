В Киеве сотрудники СБУ задержали бизнесмена, который заказал убийство своего делового партнера. Для этого правоохранителям пришлось инсценировать похищение и смерть заказанного мужчины. Об этом сообщается на странице СБУ в соцсети.

Уточняется, что бизнес-конфликт разгорелся в IT-сфере.

"Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин ищет киллера для убийства своего бизнес-партнера. "Коллеги" работали в IT-отрасли и занимались криптовалютой. Жизнь злоумышленник оценил в 5000 долларов", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, оперативники в Голосеевском районе имитировали исчезновение бизнесмена, а затем и его якобы убийство, доказательством которого являлись фотодоказательства.



"После этого заказчику "отчитались", что задачу выполнили, и задержали сразу после передачи "киллеру" вознаграждения и фотодоказательств", - говорится в сообщении.

Задержанному уже объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что вечером в среду, 26 августа, в Киеве на улице Голосеевской неизвестные затолкали в автомобиль мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Похищение было очень шумным и попало на видео. Очевидцы не слишком поверили в преступные намерения похитителей и склонялись к тому, что больше похоже на имитацию, пранк или социальный эксперимент.

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