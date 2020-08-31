Одно из главных туристических направлений этого сезона для украинцев— Хорватия — попало в красную зону. Это следует из обновленного списка Минздрава, в который внесены изменения 30 августа.

Из 57 стран, которые для украинцев - в красной зоне, Хорватия на 40 месте с показателем заболеваемости за последние 14 дней 74 человека на 100 тысяч населения. Это даже больше, чем в Албании (73,7 человека на 100 тысяч), которая в красном списке для наших туристов практически с начала летнего сезона.

Напомним: для Хорватии Украина в красном списке еще с июля. Наши туристы, въезжающие в эту страну, обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Что, впрочем, не остановило поток туристов: в Хорватию из Украины летают чартеры, также есть автобусные туры, многие граждане путешествуют на своих авто транзитом через Венгрию.

Но сейчас ситуация меняется. Получается, Хорватия для нас - уже двойная красная зона. Тест или самоизоляцию нужны в оба конца - и при въезде в Хорватию и по возвращению в Украину. При этом список "зеленых" туристических зон для наших граждан еще больше сократился. Без ограничений сейчас можно поехать разве что в Турцию.

"Страна" разбиралась, почему Хорватия стала "красной" и что это значит для туристов.

Вместо 40 случаев - 140

В Хорватии действительно наблюдается рост заболеваемости на коронавирус. Лето эта страна начинала с показателя до 20 инфицированных в день. В июле было уже по 40 новых случаев и сутки, а с августа рост заболеваемости ускорился.

За последнюю неделю было несколько пиковых дат. К примеру, 26 августа количество новых случаев взлетело до 358, 28 августа было 357 случаев, а 29 — 312.

После этого статистика пошла на спад.

По данным koronavirus.hr (официальный сайт Хорватского института общественного здравоохранения), по состоянию на 31 августа за сутки было зафиксировано 146 новых случая, таким образом, количество активных случаев выросло до 2649 (всего с начала эпидемии — 10,3 тысячи). 251 пациент находится в больнице, а 14 из них - на аппаратах ИВЛ.

Но так как учитывается эпидемиологическая ситуация за 14 дней, всплеск заболеваемости в конце августа позволил нашему Минздраву включить Хорватию в красный список.

Дополнительные защитные меры вводятся и в самой Хорватии.

С 29 августа эпидемиологические ограничения ввели в уездах Вировитица-Подарска, Шибеник-Книн и Вараждин. Несколькими днями ранее, с 26 августа, — на территории Сплитско-Далматинской жупании.

С 31 августа в округе Брод-Посавина запрещено устраивать многолюдные свадебные церемонии (максимум - 50 человек).

Самая плохая новость для туристов — попадание в ограничительный перечень Сплитско-Далматинской жупании. Это крупный туристический регион Хорватии, которая включает, в частности, такие курорты как Сплит, Макарска, а также острова Хвар и Брач.

Власти Германии уже предупредили своих граждан о том, что поездки в Шибеник и Далмацию могут быть небезопасными. В красный список Хорватию внесли также Великобритания, Словения и Австрия.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берос заявил, что рост числа новых случаев коронавируса - следствие туристического сезона. Но отчасти статистика могла "испортиться" и по причине увеличения тестов - за сутки с 30 по 31 августа их было проведено более 1,5 тысяч.

Также еще в начале сезона местные бизнесмены говорили "Стране", что опасаются вспышки коронавируса из-за того, что в страну на работу массово приезжают жители соседней Боснии, которая уже на тот момент была в красной зоне.

Что изменилось для туристов

Впрочем, как рассказал нам Евгений Степаненко, у которого есть бизнес на острове Брач в Хорватии, пока там особо ничего не изменилось. "Все как и было, никакой паники не наблюдается, рестораны работают, туристы есть - их примерно 70% от показателя прошлого года", — говорит Степаненко.

Местные отели достаточно строго соблюдают правила безопасности - персонал в масках, постоянно проводят дезинфекцию. Но обязательного требования по ношению масок для отдыхающих на пляжах и в ресторанах нет. С середины июля действует обязательное требование по ношению масок в магазинах и в закрытых помещениях, хотя, как рассказывают туристы, особо не придираются, то есть, если ты зашел в магазин без маски, то или обслужат тем, или выдадут свою маску.

Также, по словам руководителя агентства "Феерия мандрів" Игоря Захаренко, для туристов доступны все экскурсии.

Игорь Захаренко рассказал, что для туристов из Украины изменение только одно - придется сдавать тест или проходить двухнедельную самоизоляцию еще и по возвращению домой.

"Все по плану, чартеры летают. Единственное, теперь нужен дополнительный тест по возвращению в Украину. Каких-то 800 гривен (во многих частных лабораториях цены выше - до 1,6-1,8 тысяч гривен с человека -Ред.)", — говорит Захаренко.

По его словам, все места на чартерные рейсы МАУ "Феерия мандрів" уже распродала, но есть места на дополнительные рейсы на 5, 12 и 26 сентября.

При этом туры в Хорватию, которая всегда считалась дорогим пляжным направлением, за последние дни немного просели. Скажем, недельный отдых в Макарский в отеле 4 звезды Rosina Hotel с вылетом из Киева 3 сентября стоит прядка 13,1 тысячи гривен или чуть больше 400 евро, тогда как месяц назад за такие деньги сложно было найти даже отель три звезды. При этом на курорте Пореч, который находится в более благополучной в эпидемиологическом плане Истрийской жупании цены выше. Неделя в отеле три звезды Laguna Istra стоит около 15,2 тысяч гривен (больше 470 евро).

Также стало больше горящих предложений в Хорватию. К примеру, отель Komodor (3 звезды) в Дубровнике на 6 дней с вылетом 6 сентября стоит 18,6 вместо 20,6 тысяч гривен. Пяти звездная гостиница More с вылетом из Харькова 43 тысячи вместо 61,4 тысяч гривен.

Впрочем, в турагентствах скидки связывают не с коронавирусом, а с фактическим окончанием летнего сезона.