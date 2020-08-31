Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, после возмущений представителей партии Порошенко, заявил, что слова заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, сказанные во время интервью "Стране" о Донбассе, не отображают официальную позицию Украины

Слова чиновника передает пресс-служба ведомства.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в пределах национальных интересов Украины", - сказал он.

В то же время Ермак заявил, что амнистия не может касаться людей, которые совершали военные преступления: захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, брали участие в финансировании терроризма и совершали другие тяжкие преступления.

Также он высказался о предложении Фокина предоставить особый статус для всего Донбасса. По его словам, предложения украинской делегации в ТКГ доработать законопроект об особом самоуправлении ОРДЛО не касаются всей территории Донецкой и Луганской областей. По его словам, речь идет лишь про неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в Минской ТКГ полностью отвечает национальным интересам Украины", - рассказал он.

Данное сообщение от Офиса президента прокомментировал телеграм-канал "Политика страны".

"Ранее мы задавались вопросом - включение Фокина (с его хорошо известными убеждениями) в группу по Донбассу - это реальные намерения Зе-команды добиться прорыва по миру на Донбассе или же просто предвыборный пиар, чтоб восстановить рейтинг на юго-востоке. После заявления Офиса президента становится очевидным, что никакого реального продвижения по миру не планируется. И что все движения с Фокиным и прочее - это, скорее всего, лишь пиар перед выборами", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом же интервью "Стране" Витольд Фокин рассказал, что особый статус необходимо дать всей территории Донбасса, а не только неподконтрольной Украине.

Также он выступил с позицией о том, что Верховная Рада обязана проголосовать за проведение выборов на Донбассе, если парламентарии заинтересованы в установлении мира на востоке Украины.